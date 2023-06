Ferrari se v Kanadě blýská na lepší časy

Italský tým má za sebou jeden z nejpovedenějších letošních pátků, vylepšení z Barcelony by mohla začít fungovat.

Charles Leclerc (11./5.)

Zanedlouho to bude rok od posledního vítězství Ferrari. Podaří se v Montrealu zlomit sérii neúspěchů? Leclerc v pátek zaujal závodní rychlostí.

„Pocitově je to dobré, to ano. V autě se cítím velmi, velmi dobře. Zítra to nicméně bude něco úplně jiného. Popravdě si toho z dneška do kvalifikace moc nepřineseme, jelikož nejspíš bude pršet.

Bude to hodně zajímavé, ale pátek byl každopádně jednoznačně pozitivní. Rychlost s vyšším množstvím paliva je velmi dobrá.

Nyní musíme zajistit, abychom odjeli čistou kvalifikaci v náročných podmínkách, a necháme se překvapit, co nám přinese neděle.

Neprovedli jsme žádné zásadní změny. Balík vylepšení postupně poznáváme a optimalizujeme. Naštěstí dnes vše, co jsme na autě provedli, fungovalo,“ řekl Leclerc.

Carlos Sainz (10./3.)

Španělský závodník se připravuje na mokrou kvalifikaci, ve které bude klíčové nedopustit se chyb. Poté bude možné v neděli plně využít vylepšený potenciál vozu.