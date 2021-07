Ferrari se v horku trápí

Charles Leclerc (7./11.)

Leclerc ví, že zítřejší kvalifikace bude klíčová. Uvítal by, kdyby sobota nebyla tak rozpálená jako pátek.

„Doufáme, že v kvalifikaci budeme lepší, jelikož se tu dost špatně předjíždí. Na kvalifikaci se tu soustředíme snad ještě víc než na jiných tratích.

Líbilo by se mi, kdyby trošku spadly teploty a nezapršelo,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (4./12.)

Španělský závodník zatím příliš nechápe propad Ferrari ve druhém tréninku. V sobotu by byl rád za déšť.

„Byl to docela podivný den. V prvním tréninku jsme byli celkem spokojení, zato druhý trénink byl prazvláštní. Auto se neřídilo hůře, chovalo se podobně, jenže ostatní se dokázali zlepšit.

Jak se trať ohřívala, začali jsme se propadat pořadím. Musíme se na to podívat blíže. Pro zítřek existuje šance, že zaprší a že obloha bude plná mraků. To by mohlo dost zamíchat pořadím.

Představa deště se mi zamlouvá, mělo by nám to pomoct. A vlastně nejen nám, i ostatním. Dnešní teploty dostávaly vozy a pneumatiky na hranu. A jezdce vlastně až za ni.

Než jsme sem přijeli, věděli jsme o slabinách našeho vozu. Bylo nám jasné, že některé zatáčky nám nebudou sedět. Zatímco v Monaku jsme v trénincích na desáté nebo jedenácté příčce rozhodně nebyli, dnes jsme vždy, když se něco pokazilo, vypadli z první desítky. Ukazuje se, že jsme na této trati dost zranitelní,“ ví Sainz.