Ferrari se soudilo s FIA kvůli výsledkům závodu WEC ve Spa. Neuspělo

Byl to velmi kontroverzní závěr šestihodinového podniku WEC na trati v belgických Ardenách. Po drsné kolizi mezi Cadillacem Earla Bambera a BMW Seana Gelaela byl závod zastaven červenými vlajkami. Po opravách bariér došlo ze strany komisařů k velmi nečekanému kroku. Závod byl fotbalovou terminologií „nastaven“ o hodinu a čtyřiačtyřicet minut – právě tak dlouho trvala červená fáze, během které se nezávodilo.

Ještě před vyvěšením červených vlajek stihly zajet do boxů pro palivo hypervozy Porsche #12 a Porsche #6, které tak následně restartovaly závod s plnou nádrží a jejich posádky tak dostaly nemalou výhodu oproti konkurenci. Právě „dvanáctka“ britské stáje JOTA Sport si následně před tovární „šestkou“ dojela pro vítězství. Nebýt ovšem této mimořádné situace, za triumfem by pravděpodobně mířil jeden z hypervozů Ferrari. Italský tovární tým podal proti rozhodnutí komisařů „nastavit“ závod protest, ten by ovšem zamítnut.

Celá věc tak začátkem září dospěla až k Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA do Ženevy. Ani zde ovšem Ferrari neuspělo. Zástupci italské stáje argumentovali tím, že podle nich komisaři porušili článek 14.3.1 sportovních pravidel FIA WEC, podle kterého je sice možné upravit délku trvání závodu, ta ovšem nesmí překročit jeho původně stanovenou dobu trvání – v tomto případě šest hodin. Zástupci Ferrari před soudem zároveň apelovali na princip férovosti sportu, který zde dle jejich názoru měl být porušen tím, že vozy Porsche díky brzkým pit stopům dostaly možnost vyhrát závod „na stříbrném podnose“.

U soudu však argumenty Ferrari uznány nebyly. Naopak byla uznána argumentace FIA. Podle zástupců Mezinárodní automobilové federace nemůže být doba strávená pod červenou vlajkou počítána do celkové délky závodu. V zápisech o závodě je podnik ve Spa vždy titulován jako šestihodinovka, což FIA v podstatě bere jako důkaz ve svůj prospěch. „V žádném oficiálním dokumentu se nepíše o jiném než o šestihodinovém závodě, odpůrce tak přece nemůže tvrdit, že závod trval sedm hodin a čtyřiačtyřicet minut,“ uvedli zástupci FIA.

Jako vítězové závodu ve Spa tak byli definitivně potvrzeni Will Stevens a Callum Ilott spolu s týmem JOTA Sport. Posádce továrního Porsche #6 ve složení Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor pak zůstalo místo druhé, i díky kterému před nedělní šestihodinovkou ve Fudži stále vedou šampionátu jezdců o 12 bodů před Kobajašim a de Vriesem z Toyoty a Fuocem, Molinou a Nielsenem z Ferrari.