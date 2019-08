Ferrari se nelíbí standardizované části ani ground effect

První verze pravidel pro rok 2021 se nesetkala s velkým nadšením ze strany týmů. Inženýrům vadí mimo jiné příliš restriktivní forma pravidel. Podle nich budou vypadat všechna auta stejně. Ross Brawn argumentoval tím, že už dnes je těžké auta rozeznat, pokud by měly všechny stejnou barvu.

Některým týmům se nelíbí také přílišná standardizace dílů. Mezi ně se řadí Ferrari.

„Ještě nejsem spokojený,“ řekl Binotto pro Autosport. „Od samého začátku jsme vždy říkali, že jsme proti standardizaci. Mám pocit, že se vydáváme cestou přílišné standardizace.“

„Proč jsme proti tomu? Zaprvé jsme přesvědčeni, že soupeření je DNA tohoto sportu a standardizace je proti tomuto duchu.“

„Zadruhé je to pro, že standardizace neznamená, že ušetříte peníze, protože musíte přepracovat své auto a své komponenty směrem k nové součásti. Má to dopad na ekonomickou stránku věci. Nejsem si tedy jistý, zda je bilance pozitivní.“

Podle Binotta je také nesmysl zavádět standardizované součásti v situaci, kdy má začít platit rozpočtový strop.

„Udržitelnost je klíčovým faktorem, a myslím si, že rozpočtový strop, k němuž jsme se všichni upsali, a finanční regulace, jsou klíčovým bodem budoucnosti také proto, že snižují výdaje, uzavírají rozdíly mezi malými a velkými týmy. Je možné, že rozpočet, který byl dohodnut, je pro malé týmy velmi vysoký, ale přinejmenším zmenšuje rozdíly.“

„Nemyslím si, že potřebujeme standardizované díly, abychom ušetřili peníze, protože stejně utratíme tolik, kolik nám dovolí rozpočtový strop. Minimálně velké týmy utratí vše, co půjde, takže na standardizované díly to nebude mít vliv.“

Ground effect se Ferrari také nezdá

Formule 1 chce zlepšit předjíždění a to mimo jiné zjednodušeně řečeno tím, že generování přítlaku převezme více podlaha, která nevytváří tak velké turbulence za vozem. Do jisté míry se má vrátit slavný ground effect.

Ferrari se to moc nelíbí a to ze dvou důvodů. Tím prvním je, že se s novými pravidly začne zcela od nuly, což podle Binotta může mít spoustu „nechtěných důsledků“. Druhým důvodem je to, že aerodynamika má podle Ferrari zůstat tím, co představuje výkonnostní rozdíl mezi týmy.

„Neměli bychom sport proměnit v show, myslím, že stále musí zůstat sportem, samotná show má krátké nohy.“

Co se má standardizovat brzdové kotouče

brzdové destičky

brzdové třmeny

poloosy

matice kol

sloupek řízení

mechanismus DRS

ráfky

vnitřní části palivové nádrže (čerpadla)

boční a zadní nárazová struktura

hnací hřídel

svatozář

plynový a brzdový pedál

zařízení pro zastávky v boxech

volant

