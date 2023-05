Ferrari se chystá nabídnout Hamiltonovi smlouvu, píší v Británii

Italská stáj se podle britského deníku Daily Mail chystá nabídnout Lewisovi Hamiltonovi smlouvu v hodnotě 40 milionů liber.

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton stále nemá platný jezdecký kontrakt pro nadcházející ročník, takže není jisté, zda bude i nadále hájit barvy týmu Mercedes, pro který závodí již od sezony 2013.

I když se v posledních týdnech objevují zprávy, že by měl britský pilot přece jen prodloužit spolupráci s německou stájí, deník Daily Mail nyní přinesl informaci o tom, že by o Hamiltona mělo mít velký zájem Ferrari.

Podle britského listu se italská stáj chystá Hamiltonovi, který příští rok v lednu oslaví již 39. narozeniny, nabídnout smlouvu v hodnotě 40 milionů liber (asi 1,1 miliardy korun) za rok.

Daily Mail na základě svých zdrojů z Itálie a Británie uvádí, že je již britský závodník v kontaktu s prezidentem Ferrari Johnem Elkannem a že italský tým pracuje s dvěma variantami.

Tou první je, že by Hamilton od příští sezony vystřídal Carlose Sainze. Druhou možností by pak měla být rošáda Hamiltona s Charlesem Leclercem, který by Brita nahradil v Mercedesu.

Pro úplnost dodejme, že jak Sainz, tak Leclerc mají s Ferrari smlouvy až do konce sezony 2024.