Ferrari s rozhodnutím stewardů nesouhlasí

„Názor a postoj Ferrari jsou nadále takové, že jsme přesvědčeni, že je to špatné rozhodnutí,“ řekl Binotto. „Takový je náš vlastní názor.“

Šéf Scuderie potvrdil, že na rozdíl od Kanady, se tentokrát Ferrari odvolávat nebude. „Existuje cesta, ale naše rozhodnutí je to pro dobro sportu nedělat,“ řekl pro AS.

„Poklona Verstappenovi, odjel skvělý závod, stejně jako Charles. Nejsme spokojeni, protože pravidlo je jasné. Charles byl donucen opustit trať. Celkově to ale byl dobrý souboj. Z tohoto hlediska byla grand prix opravdu dobrá. Akceptujeme to, co se dnes stalo.“

Leclerc startoval na měkkých pneumatikách. Verstappen na středních. Binotto si však nemyslí, že by tým udělal ve strategii chybu. „Verstappen měl výhodu novějších pneumatik, ale my museli reagovat na zastávku Bottase. Naše pneumatiky byly na konci v dobrém stavu.“

Foto: Getty Images / Clive Mason