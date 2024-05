Ferrari, Red Bull, Aston Martin i další. Týmy nasazují v Imole vylepšení

Od začátku sezóny už uplynul nějaký čas, po dvou víkendech se sprintem máme klasický formát víkendu a je to také první závod v Evropě. Není překvapením, že právě do Imoly týmy přivezly balíky vylepšení.

Red Bull přivezl nové přední křídlo, upravenou hranu podlahy i samotnou podlahu a nos.

O balíku Ferrari se toho už napsalo hodně. Scuderia přivezla upravené přední křídlo, zadní křídlo, kryt motoru, difuzor, hranu podlahy nebo nové vstupní otvory bočnic.

„Byly to malé krůčky správným směrem. Teď se teprve ukáže, zda na reálné trati najdeme takové zisky, jaké jsme viděli na simulátoru, v což doufám,“ řekl Charles Leclerc.

Jeho týmový kolega Carlos Sainz si nemyslí, že Ferrari bude na úrovni Red Bullu. Ztráta bude podle něj záviset i nadále spíše na trati. „Myslím, že Miami bylo pro naše auto vhodnější tratí a měli jsme opravdu dobré tempo, i když McLaren a Red Bull možná byli o půl kroku napřed. Auto bylo v pohodě, v Číně ale ne. Myslím, že to bude hodně závislé na trati, a doufám, že Imola je pro nás jednou z těch dobrých tratí a že se nám podaří předvést dobrou show před diváky.“

Mercedes se stále hledá. Letos chtěl být blíže k Red Bullu, ale je až čtvrtým nejlepším týmem. Do Imoly přivezl úpravy podlahy. Některé další novinky (zadní křídlo, spodní zadní křídlo) souvisí s charakteristikou tratě a snížením odporu.

Drobné úpravy má také McLaren. Týkají se zadního křídla a spodního zadního křídla.

Poměrně velký balík (z hlediska počtu nových dílů) má Aston Martin. Jedná se o nové přední křídlo, nos, úpravy podlahy, difuzoru, zadního zavěšení a zadní části vozu.

„Myslím, že to bude dobrý krok,“ řekl Fernando Alonso. „V Bahrajnu to byl dobrý krok. V Džiddě, v Austrálii to byly také dobré kroky. A v Japonsku. A trochu i v Miami. V podstatě každý závod jsme letos přinesli nové díly. Tady v Imole tomu není jinak. Jestli to přinese více v čase na kolo, to se uvidí (v tréninku). Máme tady tři tréninky a tedy dostatek času nový balíček optimalizovat a podívat se na nastavení.“

„Ale nemyslím si, že by se to lišilo od jiných závodů. A příští týden nás čekají další upgrady v Monaku. Více pak v Kanadě a v Barceloně. Je to běh na dlouhou trať. Do konce roku je to dlouhý závod.“

Drobné úpravy podlahy mají také Alpine a Williams a Sauber.

Tým Haas má novinky v oblasti bočnice předního křídla, zadního zavěšení a zadní části vozu.