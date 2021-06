Ferrari přesune Binotta z boxové zdi do garáže

Dva jezdci na trati. Nejviditelnější část každého týmu. Za sebou mají početnou část inženýrů a také vedení týmu. U boxové zdi sedí sedm lidí, další jsou v garáží, v zázemí týmu a také v továrně.

Ferrari teď přesune Binotta z boxové zdi do garáže. Nebude prvním šéfem týmu, který bude závod sledovat z garáže. U Mercedesu to funguje stejným způsobem už roky. Konec konců záběry Tota Wolffa, jak v garáži bouchá rukou do stolu, se staly slavnými meme.

Přesun souvisí se změnami struktury vedení. Novým šéfem strategie Ferrari se stal 26letý Brit Ravin Jain, který v týmu působí od roku 2016. Funkci přebírá po Inakim Ruedovi, který nyní zastává post sportovního ředitele.

„Když jsme v únoru představovali novou strukturu, řekli jsme, že Laurent (Mekies, pozn. redakce) přebírá roli závodního ředitele," uvedl mluvčí Ferrari pro Motorsport.com. „A Inaki Rueda měl převzít roli sportovního ředitele a zároveň zůstat šéfem strategie.“

„V první části sezony jsme provedli proces, kdy Inaki krok za krokem přebíral tuto odpovědnost a stínoval Laurenta. Nyní tento proces dospěl do bodu, kdy to má plně na starosti on. A Laurent jako závodní ředitel dohlíží na vše, co se děje na trati.“

„Další novinkou je, že Ravin Jain bude mít na starosti strategii a bude na boxové zdi.“

Jain vystudoval fyziku a matematiku na Oxfordské univerzitě. V roce 2013 ještě jako student krátce pracoval na letní brigádě v Caterhamu, kde se věnoval zpracování dat. Následující léto pracoval ve Williamsu na návrhu softwaru v oddělení strategie..

V roce 2015 pak absolvoval třetí letní brigádu ve Ferrari, kde pracoval na strategii a matematickém modelování. V roce 2016 se po dokončení studia připojil k týmu.

„Je to velmi mladý inženýr a byl vybrán prostřednictvím Inženýrské akademie Ferrari,“ vysvětlil mluvčí týmu. „Takže svým způsobem je to paralelní s kariérou, kterou Charles absolvoval v jezdecké akademii.“

„Jsme rádi, že je vidět, že lidé mohou v týmu růst a přebírat stále větší odpovědnost. Můžete dostat příležitost, aniž byste museli přijít z různých týmů, a tak dále.“