Ferrari představilo zbarvení pro Grand Prix Miami 2025

Zbarvení pro GP Miami kombinuje červenou barvu Ferrari s charakteristickou bílou a elektricky modrou barvou HP a je aplikována pomocí nových, společně vyvinutých technologií, které v budoucnu připraví půdu pro ještě výraznější designy.

„K výrobě fólie, která pokrývá část modelu SF-25, byly použity inovativní techniky. Ty představují výrazný pokrok oproti technologiím použitým v loňském roce a umožňují vytvořit potah vozu, který je až o 14 % lehčí a až o 17 % tenčí a má zvýšenou tepelnou odolnost,“ uvádí Ferrari v tiskové zprávě.

„Fólie neobsahuje PVC, je plně recyklovatelná a je aplikována pomocí nejnovější generace latexové technologie HP. Formule 1 se neustále vyvíjí a obě společnosti budou společně pokračovat ve zdokonalování technologií fólií – budou ještě účinnější, umožní odvážnější estetiku a inovaci designu a zároveň zkrátí dobu potřebnou k aplikaci fólie.“

Folii mimochodem použil v Japonsku pro své speciální bílé zbarvení také Red Bull, i když detaily neuveřejnil.

Víkend se sprintem

„Po několika dnech strávených v Maranellu analýzou dat získaných během prvního triple-headeru jsme připraveni vrátit se na trať v Miami,“ uvedl Frédéric Vasseur.

„V mnoha ohledech je to jedinečný závod a během tohoto víkendu na Floridě také oslavíme první výročí našeho partnerství s titulárním sponzorem, společností HP. Je to druhý sprintový víkend sezony a my jsme se na něj v továrně důkladně připravili, abychom se vypořádali s tím, že máme k dispozici pouze jeden hodinový volný trénink, než se vydáme rovnou do kvalifikace na sobotní sprintový závod. To znamená, že práce na simulátoru a při přípravných brífincích je ještě důležitější než obvykle. Chceme pokračovat ve zlepšování výkonů SF-25, povzbuzeni dobrým pokrokem, který jsme zaznamenali v závodech v Bahrajnu a Džiddě.“