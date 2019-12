Ferrari představí vůz pro rok 2020 velmi brzy

V Maranellu proběhl předvánoční oběd pro média. Mattia Binotto na něm uvedl, že Ferrari odhalí nový vůz 11. února, což je více než týden před začátkem testů v Barceloně (19. února).

Podle Binotta chce pak Ferrari před odjezdem do Barcelony provést řadu testů na dynamometru.

Ferrari bude také v únoru testovat 18palcové pneumatiky pro rok 2021. Není jasné, zda se tak stane s novým vozem, nebo tím letošním, ale výrazně pravděpodobnější je druhá varianta.

Stáj z Maranella byla letos v testech považována za favorita. V Melbourne ale bylo vše jinak. SF90 vynikal na rovinkách a to díky silné pohonné jednotce a nízkému odporu, který však znamenal také nízký přítlak. Ferrari na to doplácelo v zatáčkách.

Ferrari je zatím jediný tým, který potvrdil termín prezentace nového vozu. Podle informací F1sport by ještě před Ferrari mohl mít prezentaci Haas a to v Praze. Vzhledem k očekávanému termínu by šlo ale spíše o prezentaci nového zbarvení po odchodu Rich Energy. Tým zatím informaci nepotvrdil.