Ferrari představí nový vůz v polovině února. Schumacher je novým rezervním jezdcem

Ferrari vstoupí do příští sezóny s cílem navázat na zlepšení výsledků z letošního roku, kdy se tým odrážel ode dna. Loňská sezóna byla pro stáj z Maranella nejhorší za posledních 40 let.

„Vůz bude představen v polovině února,“ řekl Mattia Binotto, kterého cituje Motorsport.com. „O datu jsme zatím nerozhodli. Bude to od 16. do 18. února, ale přesněji to bude rozhodnuto v dalších týdnech.

Binotto uvedl, že Ferrari ještě nerozhodlo ani o názvu nového vozu, ale je povzbuzeno tím, že při jeho navrhování a vývoji jde vše podle plánu.

„Víme, že nemáme žádné reference na ostatní konkurenty," řekl Binotto. „To je to nejtěžší, nemáme žádné vodítko, co se děje u ostatních, ale pro mě je důležité vědět, že dosahujeme našich cílů a postupujeme podle plánu.“

„Víme, že změna pravidel je velkou příležitostí, a také pro nás je to příležitost. Od roku 2021 máme zavedený rozpočtový strop, který bude příští rok ještě přísnější, což je opět velká výzva.“

Sponzoři

Ferrari už potvrdilo, že Mission Winnow zmizí jako titulární sponzor. Kampaň se na vozech Ferrari střídavě objevovala a zase mizela. Stojí za ní jeden z nejstarších partnerů Ferrari Philip Morris International (PMI), který je tabákovým gigantem. Přestože obě strany prohlašovaly, že kampaň nesouvisí s propagací tabákových výrobků, což je ve většině zemí zakázáno, vzbuzovala kontroverze.

Binotto potvrdil, že probíhají jednání o tom, jak bude partnerství s PMI vypadat v budoucnu.

„Myslím, že existuje mnoho příležitostí, na kterých bychom s nimi mohli spolupracovat a udržet je jako partnery,“ řekl Binotto. „V současné době máme na stole různé možnosti a stále s nimi jednáme. Doufejme, že zůstanou stále silným partnerem. Ale bude to trvat ještě několik dní a týdnů. V tuto chvíli toho nemohu moc oznámit.“

Ferrari však včera oznámilo návrat jiného partnera – španělské banky Santander.

Nový rezervní jezdec

Ferrari potvrdilo, že se Mick Schumacher stane novým rezervním jezdcem. Pokud by Leclerovi nebo Sainzovi nebylo dobře, nebo se zranili, vezeme si Schumacher svou sedačku a přesune se z Haasu o několik garáží dál.

Schumacher bude tuto roli plnit v 11 závodech. Ve zbývajících 12 bude rezervním jezdcem i nadále Antonio Giovinazzi. Ital přišel o místo ve F1 a brzy začne závodit ve formuli E, takže nebude ve všech víkendech F1 k dispozici.

„Příští rok to bude jeho druhá sezona, je to jezdec Ferrari, který přichází z akademie Ferrari,“ řekl Binotto o Schumacherovi. „Jsem velmi rád, že může být součástí týmu jako rezervní jezdec, kdykoli to bude potřeba, ale doufám, že nebude.“

Binotto potvrdil, že Giovinazzi bude příští rok k dispozici také zákaznickým týmům Ferrari – Alfě Romeo a Haasu, pokud některý z nich bude potřebovat rezervního jezdce.