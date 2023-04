Ferrari požádalo FIA o přezkoumání penalizace pro Sainze

Ferrari se obrátilo na FIA s žádostí o přezkoumání penalizace, kterou dostal Carlos Sainz ve Velké ceně Austrálie 2023.

Carlos Sainz byl před předposledním restartem na čtvrtém místě. Po restartu kolidoval s Alonsem, který se roztočil. Ještě v průběhu přerušení za to dostal trest 5 sekund a dva trestné body.

Poté došlo k restartu, ale jezdci odjeli jen jedno kolo za safety carem. Rozestupy v cíli tak byly velmi malé a Sainz ze se čtvrtého místa propadl na 12.

Podle stewardů byl Sainz „zcela vinen“ kolizí s Alonsem. Alonso měl podle stewardů v první zatáčce výrazný náskok.

Další incidenty potrestány nebyly – kolize Gaslyho a Ocona se obešla bez trestu s tím, že šlo o „incident z prvního kola". Kromě toho nebyla formálně vyšetřována ani srážka Logana Sargeanta a Nycka de Vriese, při níž oba jezdci skončili v kačírku.



Incidenty po restartu. Foto: Getty Images, Jiří Křenek

Tradiční postup

Proti časovým trestům není možné se odvolat. Je ale možné podat žádost o přezkum. Proces má dvě fáze. V první stewardi prozkoumají, zda existují nové relevantní skutečnosti, které v době udělení trestu neměli k dispozici. Pokud uznají, že takové skutečnosti existují, otevřou případ znovu a nové skutečnosti prověří.

Podobné žádosti o přezkum v drtivé většině případů končí zamítnutím už v první fázi. Existují ale výjimky – tou poslední je penalizace pro Alonsa s Džiddy. Aston Martin požádal o přezkum už v dějišti závodu a byl úspěšný. Desetisekundová penalizace byla zrušena.

Carlos Sainz si už před restartem dosti emotivně stěžoval, že mu stewardi udělili penalizaci, aniž by si ho vyslechli. Podobný názor měl po závodě také Vasseur, který situaci přirovnal k trestu pro Alonsa. V Džiddě to podle něj stewardům trvalo 30 kol, v Melbourne rozhodli prakticky hned.

Argumenty Ferrari zatím tají

Zatím není jasné, jaké nové skutečnosti Ferrari předloží. Vasseur je nechtěl prozradit. „Vzhledem k tomu, že jednáme s FIA a zprávu jsme jí zaslali, nechci prozrazovat žádné podrobnosti této diskuse,“ řekl šéf týmu Fred Vasseur, kterého cituje Motorsport.com. Vasseur dále zmínil další incidenty po restartu, které potrestány nebyly.

„To, co můžeme očekávat, je přinejmenším otevřená diskuse s nimi a také pro dobro sportu, abychom se vyhnuli takovému rozhodnutí, kdy máte tři případy ze stejné zatáčky ale různá rozhodnutí. Nejvíce frustrovaný byl Carlos, což jste mohli slyšet i v rádiu, a to kvůli tomu, že si ho nevyslechli. Bylo to velmi zvláštní a v tomto případě si myslím, že by mělo smysl mít slyšení, jako ho měli Gasly a Ocon, a to vzhledem k tomu, že bylo po závodě a nemělo to vliv na stupně vítězů.“

„Je na stewardech, jaký trest je správný, ale alespoň pro mě, pro Carlose, pro tým, je znovuotevření diskuse prvním krokem. Výsledek bude záležet na FIA. My určitě máme své argumenty, ale já si je nechám pro FIA.“

Vasseur připustil, že pro stewardy není vždy snadné rozhodnout o kolizi – zejména v zápalu boje.

„Nechci nikoho obviňovat. U závodních incidentů, a tuto práci dělám už 33 let, si myslím, že pokaždé, když máte kolizi na trati, máte v závislosti na jezdcích dvě verze – s různou zpětnou vazbou a různým výsledkem.“

„Není to snadná práce a je také těžké přijmout rozhodnutí, když je to během závodu. Vždy po nich chceme, aby přijali rozhodnutí během závodu.“

„Tento případ byl asi trochu specifický třemi červenými vlajkami, dvěma starty a posledním startem s jedním kolem za safety carem. Z toho pramenila frustrace, protože jsme měli pocit, že situace s Oconem a Gaslym byla řešena trochu jinak.“