Ferrari potvrdilo, že Vettel odchází z týmu

V noci na dnešek přišel Motorsport-Total s informací, že Vettel u týmu končí. Krátce před 9. hodinou ráno Scuderia tuto informaci potvrdila.

„Rozhodnutí jsme my a Sebastian přijali společně,“ uvedl šéf týmu Mattia Binotto.

„Podle obou stran je to tahle nejlepší. Nebylo to snadné rozhodnutí, vzhledem k hodnotě Sebastiana jako jezdce a jako člověka. Nebyl žádný konkrétní důvod, který by vedl k tomuto rozhodnutí, kromě společného a přátelského přesvědčení, že nastal čas jít vlastními cestami, abychom dosáhli našich vlastních cílů.“

Ferrari připomnělo, že Vettel s týmem vyhrál 14 závodů, což z něj dělá třetího nejúspěšnějšího jezdce v historii maranellské stáje. Během pěti let také třikrát skončil třetí v šampionátu, čímž významně přispěl k dobré pozici týmu v Poháru konstruktérů.

„Jménem všech ve Ferrari chci poděkovat Sebastianovi za jeho velkou profesionalitu a lidské vlastnosti, které během těchto pěti let projevoval,“ pokračuje Binotto.

„Sdíleli jsme během nich tolik skvělých okamžiků. Zatím se nám nepodařilo společně získat mistrovský titul, což by pro něj bylo pátým titulem, ale věříme, že v této neobvyklé sezóně 2020 můžeme ještě hodně získat.“

Vettel: O peníze nešlo

„Můj vztah se Scuderii Ferrari skončí na konci roku 2020,“ uvedl Sebastian Vettel.

„Abychom dosáhli co nejlepších výsledků v tomto sportu, je nezbytné, aby všechny strany pracovaly v dokonalé harmonii. Tým a já jsme si uvědomili, že už neexistuje společná touha zůstat spolu po skončení této sezóny. Finanční záležitosti nehrály v tomto společném rozhodnutí žádnou roli.“

„To, co se odehrálo v posledních několika měsících, vedlo mnoho z nás k úvahám o tom, jaké jsou naše skutečné priority v životě. Člověk musí použít svou představivost a přijmout nový přístup k situaci, která se změnila. Já sám si udělám čas, abych přemýšlel o tom, na čem opravdu záleží, pokud jde o mou budoucnost.“

„Scuderia Ferrari zaujímá ve formuli 1 zvláštní místo a doufám, že získá veškerý úspěch, jaký si zaslouží. Nakonec chci poděkovat celé rodině Ferrari a především jejím ‚tifosi‘ po celém světě za podporu, kterou mi v průběhu let poskytovali.“

Pět let bez zisku titulu

Sebastian Vettel v roce 2015 nahradil u Ferrari Fernanda Alonsa. Jeho cílem bylo vyhrát titul mistra světa s jiným týmem než Red Bullem a hlavně vyhrát ho s Ferrari, za které jezdil Michael Schumacher. To se ale zatím nepovedlo.

Pět sezón uplynulo jako voda a vytoužený titul stále nikde. Na rozdíl od „Alonsovy pětiletky“ se navíc Vettel k titulu reálně ani nepřiblížil. Vloni navíc přišla komplikace. Do týmu přestoupil mladý Charles Leclerc, který se ale s rolí učně a týmové dvojky smířit rozhodně nechtěl a Vettela porazil.

Před několika týdny přinesla Gazzetta dello Sport informace, že Ferrari nabídlo Vettelovi roční smlouvu a za nižší plat.

Vettel má samozřejmě jen dvě možnosti – může ukončit kariéru ve F1 a věnovat se rodině, případně zkusit závodit mimo F1, nebo pokračovat v jiném týmu. Spekulovalo se o McLarenu. Ve hře by byl zejména v případě, že z něj odejde Carlos Sainz, což je jedna z možných náhrad Vettela u rudých. Druhou možností je Renault. Smlouva tam končí Ricciardovi a podle italského tisku chce od francouzského týmu odejít.

Vettela by mohli nahradit zmínění dva jezdci. Antonio Giovinazzi byl nedávno také zmiňován jako jedna z možností, ale to je asi nepravděpodobné.

Nezahazovali bychom ani možnosti překvapivého návratu Fernanda Alonsa. Španěl před pár dny začal na sociálních sítích něco naznačovat a rozhoduje se o svých plánech pro příští rok.

