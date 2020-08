Ferrari poslalo FIA dopis kvůli vyšetřování Racing Pointu

Renault podal už třikrát protest proti brzdovým kanálkům Racing Pointu. Všechny protesty jsou sloučeny do jednoho a pravděpodobně ve středu o nich budou rozhodovat sportovní komisaři – zřejmě ne z GP Štýrska, ale speciálně sestavena skupina sportovních komisařů. Je poměrně reálné očekávat, že rozhodnutí bude ve prospěch Racing Pointu a dočkáme se odvolání Renaultu.

Na stranu Renaultu se postavilo Ferrari, které F1 a FIA zaslalo dopis. Maranello chce objasnit, jakým způsobem lze postup Racing Pointu považovat za design. Zaslání dopisu potvrdil pro RaceFans mluvčí Ferrari.

Celá kauza se týká brzdových kanálků. Od letošního roku jsou na seznamu „listed parts“, což znamená, že jde o díly, které si musí každý tým navrhnout sám. Racing Point letos okopíroval prakticky celý loňský Mercedes a při vývoji (mělo jít skutečně o vývoj) brzdových kanálků se inspiroval těmi od Mercedesu z loňského roku. Vloni je od Mercedesu legálně koupil, protože tehdy ještě nebyly na seznamu listed parts.

Kopírování je ve formuli 1 běžné, ale brzdové kanálky jsou komponenta, které je na jednu stranu nesmírně důležitá, jak jsme nedávno popsali v samostatném článku, a na straně druhé z velké části není vidět. Je tedy otázkou, zda je legální, že se Racing Point „inspiroval“ řešením Mercedesu, když si daný díl musí podle sportovních pravidel navrhnout a vyrobit sám.

Celý problém je ale mnohem širší. „Je na FIA, aby rozhodla, zda je to legální, nebo ne,“ řekl o víkendu Zak Brown. McLaren je dalším, který protest podporuje. „Ale je to mimo ducha toho, čím je F1.“

„Většina z nás souhlasí, že tohle by ve F1 být nemělo, takže musíme napsat pravidla, která to odráží.“

McLaren, Ferrari a další tvrdí, že Racing Point se blíží tomu, co se označuje jako zákaznický vůz a ten je ve F1 zakázaný. Pokud by se to mělo změnit, musí se to projevit v pravidlech a obchodních dohodách.