Ferrari posílí spolupráci s Haasem. Míří tam Simone Resta

Simone Resta se vrátil do Maranella v polovině roku 2019 po krátké epizodě u Alfy Romeo. Očekávalo se, že se bude věnovat přípravě auta pro revoluční změny v roce 2021 (které byly odloženy na rok 2022).

Resta přejde k Haasu, který má na Ferrari samozřejmě velmi těsné vazby. Neodebírá jen motory ale v podstatně všechny díly, které dovolují pravidla. Vazba mezi oběma týmy se ještě prohloubí. Od příštího roku bude za Haas jezdit junior Ferrari Mick Schumacher.

Současnou roli Resty převezme Enrico Cardile, další technická struktura Ferrari zůstává stejná.

„Od roku 2021 budeme se zavedením nových pravidel všichni čelit novým výzvám, které musíme řešit s pragmatismem a otevřenou myslí, což je ve skutečnosti to, co jsme začali dělat s organizačními změnami ohlášenými před několika měsíci,“ uvedl Binotto.

„Proto věříme, že náš dlouhodobý vztah s Haasem, který sahá až do doby, kdy přišli do formule 1, by měl být základem pro to, aby obě strany mohly těžit z jakékoliv možné synergie v souladu s tím, co je definováno v pravidlech FIA.“

„S ohledem na tuto myšlenku s potěšením oznamujeme, že vysoce hodnocený Simone Resta od začátku příštího roku posílí technické oddělení amerického týmu.“