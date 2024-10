Ferrari: Pokud od nás Leclerc dostane dostatečně dobré auto, může vyhrát titul

Přestože Charles Leclerc závodí pro Ferrari již šestým rokem, má na svém kontě „pouze“ sedm vítězství. Na druhou stranu se čerstvě 27letý závodník může pyšnit 26 triumfy v kvalifikacích.

I proto často bojoval s nálepkou jezdce, který je sice superrychlý v boji proti časomíře, ale v závodech již tak úspěšný není.

V letošní sezoně však Leclerc několikrát ukázal, že umí být velmi efektivní i v nedělních závodech. Zmínit můžeme třeba jeho triumf v Monze, kde dokázal s pneumatikami pracovat tak dobře, že mu oproti konkurenci z McLarenu stačila pouze jedna zastávka v boxech a především díky tomu si dojel pro jedno ze svých vítězství.

Hlavní výkonnostní inženýr Ferrari Jock Clear si navíc myslí, že Leclercova reputace nebyla vůči němu mnohdy spravedlivá ani v minulosti.

„Jeho pověst byla za ty roky taková, že mi lidé říkali, že není v závodech ani zdaleka tak dobrý jako v kvalifikacích. Není to však vůbec fér. Jen je prostě v kvalifikacích velmi silný,“ řekl Clear na adresu Leclerca v podcastu F1 Nation.

„Práce s pneumatikami byla vždy žhavým tématem. Viděli jsme ale, že měl Charles už dřív několik velmi dobrých závodů. Vzpomínám si na závod v roce 2022 v Rakousku, kde Max (Verstappen, pozn. red.) bojoval s degradací pneumatik. Charles ten závod vyhrál díky opravdu dobré jízdě,“ připomněl britský inženýr.

„To, co vídáme letos, je výsledkem toho, že jsme se začali více soustředit na to, aby auto v závodech fungovalo opravdu dobře. Charles se navíc poučil z předchozích let a zdokonalil své dovednosti v oblasti řízení pneumatik i závodu,“ poznamenal dále Clear, který je přesvědčen, že má Leclerc vše potřebné k tomu, aby byl šampionem.

„Má na to, aby se stal mistrem světa. Upřímně si myslím, že je to nejlepší kvalifikační jezdec, jakého jsme kdy viděli. Stejně tak výjimečné bylo i to, jak si letos poradil se závodem v Monze. Jakmile se vše sejde, dokáže podat skvělý výkon,“ nepochybuje inženýr stáje z Maranella o kvalitách monackého pilota.

„Charles nicméně nikdy nebyl v situaci, aby mohl bojovat o titul. Byla v roce 2022 skutečně šance pro Ferrari vyhrát mistrovství světa? Musíte říci, že byla, protože v jednu chvíli jsme měli náskok 40 bodů. Jako tým jsme ale nebyli připraveni a Red Bull nás do konce roku předstihl,“ uznal Clear.

„Bylo by nespravedlivé říkat, že Mercedes vyhrál všechny šampionáty jen proto, že měl nejlepší auto. Měli nejlepší všechno. A stejné je to s Maxem v posledních třech letech. Až dáme Charlesovi auto, které bude trvale bojovat o titul, poradí si s tím,“ uzavřel Clear.