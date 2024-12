Ferrari: Pokud chceme v příštím roce bojovat o titul, potřebujeme se zlepšit ve všech hlavních oblastech

Ferrari v uplynulé sezoně dokázalo vůbec poprvé najednou porazit jak Red Bull, tak Mercedes. Přesto to italské stáji na vítězství v Poháru konstruktérů nestačilo, když ji o 14 bodů předčil McLaren, který navíc vybojoval i o jeden triumf v závodě víc.

Stáj z Maranella, která čeká na jakýkoliv titul od roku 2008, letos udělala velký pokrok poté, co se sezoně 2023 hodně trápila s přehráváním pneumatik, a navíc se zdálo, že už ji nebrzdí nějaký konkrétní zásadní problém (pokud nebudeme počítat trápení ze druhé třetiny sezony, související s upgrady).

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur je přesto přesvědčen, že se jím vedený tým musí ještě zlepšit, a to ve všech klíčových oblastech, pokud má v příštím roce naplno uspět.

„Myslím, že by bylo chybou myslet si, že existuje jedna věc, která by nám chyběla. Pokud chcete odvádět dobrou práci, musíte se zaměřit na každý pilíř výkonu, na každou jednotlivou oblast,“ řekl Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Platí to pro každou jednotlivou část vozu, ale nechci začít procházet seznam, protože pokud to udělám, na někoho bych tím ukázal. Myslím si ale, že na všech frontách a odděleních musíme odvádět lepší práci. Nejde o kritiku, jen to musí být myšlení týmu, že musíme každé ráno přijít a snažit se odvést lepší práci než včera a snažit se zlepšit to, co děláme, o setiny sekundy. To platí pro celý náš sport. Pokud takové myšlení nemáte, jste mrtví,“ sdílel Francouz svůj pohled s tím, že bude v tomto ohledu i nadále tlačit na všechny členy týmu.

A jak Vasseur vnímá a hodnotí sezonu, ve které Ferrari udělalo slušný pokrok a nakonec jen poměrně těsně prohrálo s McLarenem?

„Byla dobrá, ale ne dostatečně. Když to srovnáte s tím, co bylo před rokem, je to obrovský krok vpřed. Měli jsme dobrou sezonu z hlediska pit stopů, strategie, spolehlivosti a také jsme se zlepšili, co se čistého výkonu týká. Mám v hlavě spoustu myšlenek na to, kde jsme těch 14 bodů ztratili, ale je to tak, jak to je. McLaren měl také nějaké problémy.... Jsem ale docela hrdý na pokrok, který jsme předvedli.“