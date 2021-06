Ferrari pojede ve Francii bez „zelené šipky“

Ferrari letos dostalo z části zelenou barvu. Na krytu motoru najdeme zelenou šipku. Je to jedno z vyobrazení kampaně Mission Winnow.

Ve Francii by měla loga zmizet a to nejen z vozů ale také z overalů jezdců nebo kamionů týmu. Ferrari se tak chce vyhnout případným problémům s francouzskou legislativou. Bude to letos poprvé, co budou loga na voze chybět.

Za kampaní Mission Winnow stojí tabáková firma Philip Morris International (PMI), která je už mnoho let sponzorem Ferrari. Na vozech italské stáje se poprvé objevila na konci roku 2018.

Jednalo se a stále se jedná o kontroverzní krok. Tabáková reklama je zakázána a obě značky jsou tak podezírány z toho, že se kampaní snaží tento zákaz obejít.

V roce 2019 se logo objevilo na vozech Ferrari zhruba v polovině závodů. Vloni jen na prezentaci vozu SF1000 a v předsezónních testech.

Ferrari i PMI dlouhodobě tvrdí, že nejde o tabákovou reklamu, ale kampaň propagující transformaci společnosti.