Ferrari podle Binotta pocítilo úlevu na trati i v továrně

V Bahrajnu sice Ferrari meziročně zpomalilo, ale kvůli pravidlům zpomalily všechny týmy – a Ferrari ze všech nejméně. Také v Imole se rudým zatím zdá se daří.

„Minulý rok jsme si tam vedli velmi špatně,“ řekl Binotto na páteční tiskové konferenci o Bahrajnu. „Nedařilo se nám jak na rovinkách, tak v zatáčkách. Byli jsme pomalí v kvalifikaci i v závodě.“

„Pro nás to byla určitě důležitá zkouška, velmi důležitý test a myslím, že auto dosáhlo pokroku. Pokud se srovnáme s konkurencí, myslím, že jsme udělali dobrý pokrok, což nebylo snadné v situaci, kdy byla většina auta podle pravidel zmrazená.“

„Pohonná jednotka udělala dobrý krok vpřed. Na rovinkách nám dnes rozhodně nechybí rychlost jako v minulosti. A myslím si, že i auto se chová dobře. To bylo nejdůležitější.“

„Z Bahrajnu jsme se dozvěděli, že naše závodní tempo nebylo tak konkurenceschopné jako to kvalifikační. Má to více důvodů, které jsme se snažili analyzovat. Jde tu o správu pneumatik. V Bahrajnu byly velmi horké podmínky, velmi odlišné od těch v Imole, kde potřebujete zvládnout přehřívání, zejména zadních.“

„Pokud jde o Imolu, je pro nás důležité vyhodnotit chování vozu za různých podmínek a ujistit se, že je potvrzen pokrok, který jsme viděli. Myslím, že to budou klíčové body pro závod v Imole.“

Podle Binotta nejde jen o SF21, ale také o situaci v Maranellu před velkými změnami v roce 2022.

„Je úlevou vidět, že vyvíjíme správným směrem. Je důležité vidět, že simulace, aerodynamický tunel a trať nyní korelují určitě lépe ve srovnání s tím, jak tomu bylo v minulosti. Do budoucna nám to dává důvěru v nástroje a naši konstrukční kapacitu. Považuji to za nejdůležitější a spadl nám kámen ze srdce.“

„Určitě je důležitá skutečnost, že auto má lepší výkon, abychom mohli mít lepší výsledek na konci závodního víkendu. Často jsme říkali, že náš loňský výkon nebyl pro značku Ferrari akceptovatelný. Věděli jsme, že tento rok je pro nás důležitý, abychom ukázali vývoj ve všech oblastech. Myslím, že po těchto výkonech se nám ulevilo.“