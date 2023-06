Ferrari po Španělsku rozebralo Leclercův vůz, ale nenašlo žádný problém

Charles Leclerc uvedl, že Ferrari je ve „znepokojivější“ situaci poté, co tým nedokázal identifikovat příčinu problémů s ovladatelností vozu, které zažil v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.

Charles Leclerc v kvalifikaci ve Španělsku obsadil poslední řadu. Po změně nastavení a výměně převodovky startoval z boxů. Na body se ale dostat nedokázal.

„Musíme to prověřit,“ řekl Leclerc po kvalifikaci. „Byl bych velmi, velmi překvapen, kdybychom na autě něco nenašli.“

Už před pár dny se ale objevily spekulace, že Ferrari žádný problém na voze Leclerca neobjevilo. V Kanadě to potvrdil i sám Leclerc.

„Ne,“ řekl na dnešní tiskové konferenci. „Nezjistili jsme. To je pravda. Abych byl upřímný, je to poprvé v mé kariéře. Měl jsem problém ve všech levotočivých zatáčkách.“

„Řekl jsem to hned po kvalifikaci. Také z dat je jasně vidět, že ve všech levotočivých zatáčkách ztrácím šest a půl, sedm desetin. Zatím jsme ale nenašli žádné skutečné důvody, takže abych byl upřímný, nemohu říct víc.“

Leclerc přiznal, že ho znepokojuje, že tým nebyl schopen identifikovat příčinu problému, který se u něj objevil. Stalo se tak po zavedení významného vylepšení vozu, od něhož si Ferrari slibovalo otevření nového směru vývoje.

„Celý tým není spokojen s výkony, které momentálně předvádíme na trati. Je to velmi daleko od našich očekávání na začátku sezóny.“

„Kvalifikace v Barceloně byla velmi specifická. Myslím, že jsem tehdy nebyl jediný, kdo měl problémy. Musíme tyto věci pochopit. Zatím neznáme důvody, takže je to trochu znepokojivější. Musíme se tomu věnovat a snažit se pochopit příčinu, protože to bylo opravdu špatné.“

„Musíme prostě pokračovat v tlaku, snažit se přinášet vylepšení co nejrychleji a pravidelně, což je nyní naším cílem, abychom se pokusili zmenšit odstup od těch před námi a také zmenšili ztrátu, zejména pokud jde o závodní tempo. V sobotu jsem se v kvalifikaci hodně trápil, ale ani v neděli to nebylo zrovna dobré.“

„Když se podíváme na Carlose, který měl skvělý víkend, tak měl skvělou sobotu, ale pak jsme v neděli zase bojovali se závodním tempem, takže to je to, na co se nyní zaměřujeme... Máme ale jasný směr, na kterém chceme pracovat a zlepšovat se. A to je důvod, proč tomu projektu věřím.“