Ferrari otočilo. Souhlasí se zmrazením, ale má podmínky

Ve Ferrari pracují na pohonné jednotce pro příští rok, se kterou chtějí stáhnout část ztráty, kterou dnes mají – (ne)oficiálně ji způsobila dohoda s FIA a zavedení technických směrnic.

Ferrari ještě nedávno odmítalo zmrazit motory, jak chce Red Bull, aby mohl pokračovat v používání motorů Honda po odchodu japonského výrobce z formule 1 na konci příštího roku.

Nyní ale změnilo názor. Je ochotné zvednout ruku pro zmrazení od začátku roku 2022. Výkony motorů jednotlivých výrobců se ale musí podle Binotta sblížit a už v příštím roce musí být jasné, jak budou vypadat nové pohoné jendnotky, které chce Ferrari už v roce 2025, tedy o rok dříve, než říkají současná pravidla.

„Řekli jsme, že existují pravidla, v rámci kterých může Red Bull získat řešení. Mohou odebírat pohonné jednotky od jiného dodavatele. O tom není pochyb,“ uvedl Binotto.

„Chápeme také jejich záměr pokračovat v používání jejich motoru Honda. V posledních dnech jsme měli schůzky s F1 a FIA. Myslím, že jako Ferrari chápeme situaci.“

Binotto připustil zmrazení pohonných jednotek, ale očekává také dřívější diskuse o těch nových.

„Známe situace a rozumíme ji. Není to poprvé, co si myslím, že Ferrari v tomto ohledu jednalo odpovědně. Budeme podporovat zmrazení.“

Nové motory? Levnější

„V roce 2025 budeme mít zcela nový formát pohonné jednotky, do poloviny příštího roku budeme potřebovat vyjasnit pravidla. Myslím, že to bude zcela odlišná pohonná jednotka než dnes. Přinejmenším z pohledu Ferrari jsou důležité cíle, které je třeba stanovit.“

„Musí to být udržitelnější z hlediska nákladů. Pohonná jednotka by měla stát o 50 % méně než dnes.“

Výkony motorů musí být podobné

Binotto poukázal na to, že jedním z důsledků zmrazení může být zmrazení nevýhody, kterou má výrobce. Uvedl, že by měl být zvážen mechanismus k vyrovnání výkonu různých pohonných jednotek.

Podle šéfa Ferrari by to ale neměla být obdoba „balance of performance“ z jiných sérií.

„Rozhodně si nemyslím, že jde o balance of performance, protože záměrem nebo cílem není dostat všechny výrobce na stejnou úroveň výkonu.“

„Proto tomu říkám konvergence motoru nebo konvergence pohonné jednotky. Je to jen způsob, jak se pokusit pomoci výrobci, který ve srovnání s ostatními ztrácí výkon. Ale nemyslím si, že pokud tomuto výrobci pomáháme, měli bychom ho přivést k tomu, aby byl vůbec nejlepším výrobcem. Jen mu dovolte, aby se pokusili dohnat ztrátu, byl na nižší úrovni ve srovnání s ostatními, ale ne příliš daleko.“

Podle Binotta je jedním z množných řešení zavedení různých průtoků paliva pro různé motory.

„Nemyslím si, že zatím existuje řešení. Nejjednodušší je určitě řízení nebo přizpůsobení průtoku paliva, ale nemyslím si, že k tomu teď dojde. Je to všechno součást diskusí, které vedeme.“

Zmrazení podle Binotta také nesmí bránit F1 v dosažení cílů zavést udržitelnější palivo v nadcházejících letech.

„Neměli bychom zapomínat, že v roce 2022 představíme palivo E10, což znamená 10 % ethanolu. Je to docela významná změna pravidel a významná změna ve vývoji motoru.“

„V době, kdy budeme zavádět tohle palivo a zmrazíme vývoj, tak budou existovat určitá rizika. Tato rizika tedy bude nutné zvládnout, abychom se ujistili, že jako výrobci odvádíme správnou práci.“