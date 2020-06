Ferrari: Omezený počet lidí se nedotkne zastávek v boxech

Kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru zavedla formule 1 protokol, který omezuje počet lidí, kteří mohou v týmu pracovat. Původní celkový limit osob, které mohou pracovat na voze, byl nahrazen omezením celkového množství členů týmu na velké ceně. Každý tým tak může na závodě mít maximálně 80 svých zaměstnanců v rámci všech pracovních pozic.

Ve snaze snížit riziko přenosu nemoci COVID-19 týmy jako Ferrari zavedly své vlastní skupiny, které budou při práci na vozech co nejvíce odděleny od sebe.

Kvůli tomu bude pro členy týmu obtížnější spolupracovat a práce na voze v garáži proto zřejmě zaberou více času než dříve. Podle Mekiese se však omezení nikterak neprojeví při zastávkách v boxech, které ty nejrychlejší týmy zvládají i za dvě sekundy.

„Nyní máme celkový limit, který čítá dohromady 80 lidí, který tu předtím nebyl. Museli jsme proto vyřadit hlavně lidi pracující na netechnických pozicích. Zastávky v boxech a inženýrské procesy tím ve výsledku nebudou příliš ovlivněny,“ říká Mekies.

„Trochu se jich to dotkne, protože jsme se bez ohledu na limit pokusili vzít na závodní trať co nejméně lidí. Celkově ale neuvidíte velkou změnu v počtu lidí zapojených do zastávky v boxech nebo do dalších operací.

„Snížili jsme počet lidí, abychom mohli co nejvíce věcí dělat vzdáleně. Jak víte, máme tady (ve Ferrari) to, čemu říkáme 'paralelní box'. Vzdálenou garáž, která podporuje naše procesy. Takže vše, co můžeme dělat, děláme vzdáleně. Jsem si jistý, že to tak dělají i ostatní týmy a FIA (Mezinárodní automobilová federace). Ale pokud jde o pit stopy, uvidíte tu stejnou operaci,“ dodává Mekies.

Odložená sezóna formule 1 začne 5. července Velkou cenou Rakouska. Na stejné trati se pojede o týden později Velká cena Štýrska.

Foto: Getty Images / Mark Thompson