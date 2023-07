Ferrari odmítá, že by nyní usilovalo o získání Albona

Podle šéfa Ferrari Frédérica Vasseura není řešení budoucích jezdeckých kontraktů momentální prioritou italské stáje.

Jezdecká sestava Ferrari je již třetím rokem stabilní. Od roku 2021 ji tvoří Charles Leclerc a Carlos Sainz.

I když mají oba piloti platné smlouvy až do konce příští sezony, média již delší čas spekulují o tom, že by jezdecké duo Ferrari mohlo výhledově doznat změn.

Mluvilo se například o možném odchodu Leclerca do Mercedesu a v poslední době je živo rovněž okolo Sainze. Ten je pro změnu spojován s přestupem do Audi, které chystá vstup do F1.

Italská média pak v minulém týdnu informovala o tom, že by Ferrari mohlo mít od sezony 2025 zájem o služby Alexandera Albona, který momentálně hájí barvy Williamsu.

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur však jakákoliv jednání vyvrátil.

„Nevím, kde se ten příběh vzal. V minulosti pode mnou Alex jezdil (v seriálu GP3 a ve formuli 2, pozn. red.) a jsme přátelé. Kdyby se mě nějaký novinář zeptal, jestli Alex v současné době odvádí dobrou práci, řekl bych, že ano. Neznamená to ale, že bych měl zájem ho hned podepsat,“ prohlásil podle Autosportu Vasseur.

„Myslím, že Alex má také smlouvu s Williamsem na rok 2024. Tým hodně investuje, takže v tom není žádný problém,“ dodal na toto téma boss Ferrari.

Jezdecké smlouvy momentálně nejsou prioritou

Vasseur se rovněž nechal slyšet, že řešení jezdeckých sestav pro nadcházející sezony není momentálně pro Ferrari na pořadu dne.

„Stávající jezdci mají smlouvu na příští rok, takže si nemyslím, že je to otázka, o které by se mělo diskutovat nyní. V budoucnu o tom určitě budeme mluvit, ale není to akutní problém. Prioritou, a to pro všechny, je soustředit se na tým, zejména v této sezóně. Nechci, aby se objevily nějaké rušivé elementy,“ vysvětlil Vasseur.

Francouz je nicméně toho názoru, že se Leclerc a Sainz dobře doplňují.

„Leclerc je schopen výjimečných věcí. Někdy zvládne věci, o kterých nevíte, kde se v něm vzaly. Charles je jezdec, který vždy myslí na vítězství. Naše auto je sice za Red Bullem, ale on stále myslí na to, že se pokusí vyhrát. V určitých situacích proto můžeme vidět, že až příliš tlačí na pilu a dostává se za limit,“ řekl na adresu Leclerca Vasseur, který se vyjádřil i směrem k Sainzovi.

„Carlos je velmi konzistentní. Je schopen řídit své vlastní tempo a daří se mu to o něco lépe než Charlesovi. Nepřehání to, ale nemá výjimečné momenty, jako když Charles například vybojuje pole position. Někdy je mu velmi blízko. V Miami byl až do poslední zatáčky na pole position. Dělá také málo velkých chyb.“