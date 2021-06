Ferrari odjíždí z Francie s prázdnou. Leclerca trápilo opotřebení pneumatik

Zatímco Sainz dojel na jedenáctém místě, Leclerc musel do boxů dvakrát, a nakonec cílem projel na šestnácté pozici.

„Pro nás oba to bylo velmi špatné, hodně jsme se trápili na obou směsích,“ řekl Leclerc.

„Na konci jsme se pokusili přezout na střední sadu, abychom viděli, jestli tam bylo něco, co jsme mohli udělat lépe. Bylo to ale stejné jako v prvním stintu, odjel jsem celkem dobrá tři nebo čtyři kola, pak ale začaly pneumatiky odcházet. Mám problém teď najít slova a vysvětlení. Musíme to pochopit a pracovat na tom, protože to je velká slabina,“ dodal Monačan.

Stejné tři sady přiveze dodavatel pneumatik Pirelli i příští týden na rakouský Red Bull Ring.

„Pokud na něco přijdeme, očekávám, že se něco změní. Nejprve ale musíme zjistit, co se děje. Budeme tedy tvrdě pracovat jako tým a pro další závod něco najdeme.“