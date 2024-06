Ferrari obhájilo vítězství v Le Mans! Radují se Fuoco, Molina a Nielsen

Divoký závod, který na dlouhou dobu utlumily i rozmary počasí v čele se silným deštěm, byl na trati La Sarthe rozhodnut až během závěrečných desítek minut o nedělním odpoledni. Jak se blížila šestnáctá hodina, tak ve hře o pódiová umístění i vítězství stále zůstávaly hypervozy značek Ferrari, Toyota, Porsche a Cadillac. Prvních devět vozů dokončilo závod shodně v 311. kole s pouze sekundovými rozdíly, což z letošního Le Mans dělá nejtěsnější ročník historie. Až dosud dojely do cíle v jednom kole maximálně pouze vozy na první a druhé pozici.

Po sobotním startu se v úvodních kolech na prvním místě drželo Porsche #6, postupně však začaly iniciativu přebírat vozy Ferrari. Rychlé byly oba tovární stroje 499P #50 a #51, nicméně do čela se nakonec s nástupem noci dostalo žluté Ferrari #83 stáje AF Corse, se kterým byl velmi rychlý Robert Kubica.

Sobotní podvečer, večer, stmívání i noc přinesly velké problémy dalším značkám startujícím v nejvyšší kategorii LMH. Nové vozy Alpine A424, které od letoška závodní ve WEC, musely oba odstoupit kvůli selhání pohonné jednotky. Rakušan Ferdinand Habsburg musel dokonce z hořícího vozu prchat přímo na trati. Cíl tak při své premiérové účastni ve čtyřiadvacetihodinovce na La Sarthe nespatřil ani Mick Schumacher, který právě francouzský tým reprezentuje. Pro Alpine to bylo velké zklamání po slibném výsledku z kvalifikace.

Do závažných problémů se poté postupně dostaly i oba prototypy BMW M Hybrid V8 LMDh. Na trati v dvojité šikaně Ford nejprve havaroval s „art carem“ #20 Robin Frijns. Nizozemec pak musel zamířit do boxů, kam se jeho BMW následně vrátilo ještě několikrát. Nakonec kvůli blíže nespecifikovaným problémům stálo v garáži až do nedělního odpoledne. Během nočních hodin tak bavorské stáji zbýval ve hře už jen prototyp #15, se kterým nedlouho před startem deště jezdil po trati Dries Vanthoor. Belgičana chtěl v jednu chvíli o celé kolo předjet Kubica ve Ferrari #83, jenže Polák neodhadl situaci a poslal Vanthoora v rychlosti kolem tří set kilometrů v hodině do bariéry. To byl konec pro BMW #15.

Další ranou pro stáj WRT, která zajišťuje tovární program BWM ve WEC, byla nehoda Ahmada Al Harthyho za volantem BMW M4 GT3 #46 třídy LMGT3. Ománský závodník havaroval za obloukem Dunlop, z vozu začaly unikat provozní kapaliny a ze závodu tak vypadlo auto, ve kterém se střídal i devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi. Jen slabou útěchou byl pro BMW fakt, že Kubica vypadl z boje o čela kvůli penalizaci třiceti sekund stop and go za sestřelení Vanthoora a následnému úplnému odstoupení Ferrari #83 pro poruchu pohonné jednotky. K tomu došlo ve chvíli, kdy kouřící Ferrari na pit lane zklamaně opustil Polákův parťák Robert Švarcman.

K odstoupení Ferrari #83 došlo až v neděli dopoledne po více než čtyřhodinové pasáži za safety carem, která byla způsobena intenzivním deštěm a velmi špatnou viditelností. V tu chvíli zůstávala v boji na čele obě tovární Ferrari, obě Toyoty, Porsche #6 a Cadillac #2, se kterým v Le Mans letos debutoval hvězdný pilot IndyCar Alex Palou. Safety car se poté na trať vrátil ještě po divoce vypadající nehodě Itala Mancinelliho s Astonem Martin GT3 #27 v nájezdu do Indianapolis. I po restartu zůstávalo v boji na čele stále devět vozů v jednom kole. Do skupiny lídrů patřila i obě soukromá Porsche stáje JOTA Sport.

Poslední kapitola závodu se začala psát dvě hodiny před vypršením čtyřiadvacetihodinového limitu, kdy se opět vrátil déšť. Hypervozy postupně začaly zajíždět pro mokré pneumatiky do boxů a Nicklas Nielsen ve Ferrari #50 se obával toho, zda – li jeho souběžnou jízdu s prototypem LMP 2 na pit lane komisaři neposoudí jako nebezpečné vypuštění. Dánský pilot nakonec vyvázl bez trestu, takové štěstí však neměl Alessandro Pier Guidi v sesterském hypervoze 499P #51. Ital na trati roztočil Brendona Hartleyho v Toyotě #8 a k příštímu pit stopu se mu přičetl pětisekundový trest. Do televizních záběrů se dostal zmar v obličej Hartleyho parťáka z posádky „osmičky“ Sebastiena Buemiho, který dobře věděl, že tento incident stál jeho Toyotu šanci bojovat o vítězství.

Dramatům ovšem nebyl konec. Vedoucí Ferrari #50 s Nielsenem za volantem muselo znovu neplánově brzy do boxů kvůli otevřeným dveřím, které Dán nebyl schopen na trati za jízdy zavřít. Tahle šlamastika ještě mohla otevírat šanci pro Toyotu #7. V té finišoval Jose Maria Lopez, který v její posádce na poslední chvíli před Le Mans nahradil zraněného Mika Conwaye. Jenže argentinský pilot nejprve chyboval a roztočil se pod obloukem Dunlop a následně ještě jeho Toyota několik kol ztrácela výkon. Ferrari navíc vyšla úsporná taktika a Nielsen neměl během posledních dvou hodin pit stop pro palivo navíc ve srovnání s konkurencí. Dán jel kola schválně až o pět sekund pomalejší, nikdo ze soupeřů už ale neměl čas ho dohnat.

Ferrari tak po roce opět vyhrálo 24 hodin Le Mans. Po loňském triumfu posádky #51 (Pier Guidi, Calado, Giovinazzi) se letos raduje trojice z hypervozu 499P #50 ve složení Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco, Miguel Molina. Druzí dojeli Jose Maria Lopez, Kamuj Kobajaši a Nyck de Vries z Toyoty #7 a díky třetímu místu posádky #51 oslavilo Ferrari dvojité pódium. Na šestém místě bylo po startu z pole position tovární Porsche #6 (Vanthoor, Lotterer, Estre) a pátá dojela Toyota #8 (Buemi, Hartley, Hirakawa). Nejlepších devět vozů dojelo ve 311. kole. Devátý Jenson Button v Porsche #38 dojel 3 minuty a 36 sekund za Nielsenem.

Po čtvrtém místě v Le Mans zůstávají v čele šampionátu WEC jezdci Porsche Estre, Lotterer a Laurens Vanthoor s 99 body, letošní vítězové z La Sarthe Fuoco, Molina a Nielsen už však na ně po přídělu 50 bodů ztrácejí jen 9 bodů. Vytrvalostní mistrovství světa je v polovině, pokračovat bude šestihodinovým závodem v Sao Paulu 14. července.

Ve třídě LMP 2 vyhrál letošní Le Mans tým United Autosports s prototypem Oreca 07 Gibson #22 a s posádkou Bijoy Garg, Oliver Jarvis, Nolan Siegel. Podkategorii LMP 2 Pro-Am vyhrála stáj AF Corse rovněž s Orecou 07 a s jezdeckou trojicí Ben Barnicoat, Francois Perrodo, Nicolas Varrone. Ve třídě LMGT3 vyhráli Richard Lietz, Morris Schuring a Yasser Shahin s vozem Porsche 911 GT3 R #91 týmu Manthey.