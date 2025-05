Ferrari nestačilo. Taková je rychlost našeho auta, říká šestý Leclerc

Monačan ztratil na Andreu Kimiho Antonelliho 326 tisícin, jen 17 tisícin jej pak dělilo od pátého George Russella. Leclerc byl k výkonu Ferrari kritický.

„Špatné. Kolo bylo dobré, ale v tuto chvíli tam není vůbec žádná rychlost. Je to k vzteku, ale tak to teď je,“ řekl Leclerc pro Sky Sports F1.

„Zítra udělám maximum, abych se pokusil vymyslet něco se startem, ale upřímně, dnes tam nebylo mnoho prostoru pro zlepšení. Taková je rychlost auta.

„Je to v každé zatáčce, opravdu. Není to tak, že bychom ztráceli v jednom typu zatáčky. Ano, pomalé úseky se zdají být naší trochu větší slabinou, ale mění se to víkend od víkendu, takže to zkrátka není skvělé.“

Hamilton nevěří v posun pořadím

Lewis Hamilton byl nejrychlejší v první letošní sprintové kvalifikaci v Číně, kde se následně z výhry radoval i v samotném sprintu. V Miami se musel spokojit se sedmým místem.

„První trénink byl zřejmě o trochu lepší, auto se lépe řídilo. Chybí nám rychlost, ale pracujeme na tom,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

Sedminásobný mistr světa nevěří, že se Ferrari dokáže ve sprintu posunout vpřed.

„Nemyslím si. Myslím, že všechny vozy před námi jsou rychlejší. Nevím, co víc k tomu říct. Nápady (na zlepšení) tady jsou vždy. Ať už budou správné nebo ne, rozhodně se z nich něco naučíme. O změnách nastavení, o chování vozu. Rozhodně musíme udělat nějakou práci, abychom ve zbytku víkendu zrychlili.“