Ferrari: Nepatříme mezi nejrychlejší, Racing Point by na začátku mohl představovat hrozbu

Vettel dnes za volantem vozu SF1000 odjel 145 kol a hodnotou 1:16.841 zajel nejrychlejší čas dne. Pro závěrečný den testů jej ve voze vystřídá Charles Leclerc.

„V posledních dnech počítáme s tím, že nejsme dostatečně rychlí. Ani z pohledu závodních simulací nejsme nejrychlejší,“ přiznal pro Sky Binotto.

„Sezóna bude velmi dlouhá, takže pojďme dokončit testy, uvidíme, jak si zítra povede Charles, pojďme lépe pochopit vůz a zabývejme se tím, co je potřeba udělat.“

Binotto si uvědomuje, že výrazné zlepšení nepřijde ani v prvním závodě sezóny v australském Melbourne.

„Upřímně, nemyslím si to. Víme, co děláme a víme, jestli máme ztrátu nebo ne. Když se podíváte na rychlost v závodní simulaci, tak je pravda, že (Lewis) Hamilton měl dnes problémy, ale když se podíváte na jeho stint, jeho rychlost je velmi působivá.“

Bude Ferrari poraženo Racing Pointem?

Letošní model týmu Racing Point s označením RP20 se velmi podobá loňskému mercedesu, se kterým tým získal titul Poháru konstruktérů a Hamilton titul mezi jezdci. Na začátku letošní sezóny by podle Binotta RP20 mohl pro Ferrari představovat hrozbu.

„Rozhodně jsou velmi blízko. Není to překvapující, když se podíváte na tvar vozu. Rozhodně jsou hrozbou, jsem ale přesvědčen, že Ferrari jako tým je dostatečně silné, aby od nynějška mohlo vyvíjet svůj vůz a zajistilo, že v budoucnu nebudeme ohroženi.“

Jezdci Ferrari a Binotto se shodují, že letošní vůz je v porovnání s loňským rychlejší v zatáčkách, ale více ztrácí na rovinkách.

„Máme, co jsme očekávali. Stačí to na to, abychom byli nejrychlejší? Celkově ne. Znamená to, že celková rychlost vozu nestačí na to, abychom byli dostatečně konkurenceschopní a od začátku sezóny bojovali o vítězství,“ přiznává šéf Scuderie.

„Podle plánu jsme hodně testovali. Minulý týden jsme měli jen problém s motorem, což je detail, malý problém. Myslím, že jsme odjeli tolik, kolik jsme očekávali. Dnes jsme absolvovali celý program. Doufejme, že to zítra stejně pozitivně zakončíme. V testech jsme udělali, co bylo potřeba, teď se musíme posunout vpřed.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson