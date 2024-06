Ferrari nemohlo do boxů a ztratilo závod! Ve Spa zvítězil Aston Martin

Zbývalo necelých padesát minut do cíle největšího závodu světa pro vozy GT3, který letos slavil sto let své existence, když k poslednímu pravidelnému pit stopu zajíždělo vedoucí Ferrari #51. V tu chvíli ale postihla italskou značku obří smůla, na vjezdu do pit lane totiž zastavilo porouchané Lamborghini a cesta k mechanikům tak byla ucpaná. Kvůli tomu Ferrari nabralo rozhodující ztrátu.

Smůla na straně jedné, velké štěstí na straně druhé. Radost po poslední sérii zastávek vypukla v garáži týmu Comtoyou Racing, který po letité spolupráci s Audi přešel k vozům Aston Martin. Díky zdržení vozu #51 se v poslední hodině dostal do čela speciál Vantage AMR GT3 EVO #7 s expilotem Audi Mattiou Drudim za volantem. Ten závěr závodu, který při noční bouřce přerušil tříhodinový safety car, zvládl spolehlivě a dovezl k vítězství Aston Martin!

Spolu s Drudim se radovali ještě zkušení dánští parťáci Nicki Thiim a Marco Sorensen. Pro skandinávské duo je to další velký úspěch, v minulosti se v barvách Aston Martinu dvakrát stali mistry světa LMGTE – PRO v rámci FIA WEC. Britská značka tento víkend získala první čtyřiadvacetihodinové vítězství s novou generací Vantage GT3, premiérový triumf ve Spa je to pro Comtoyou Racing a speciál britské výroby vyhrál 24 hodin ve Spa po 40 letech. Britský vůz byl první v cíli naposledy v roce 1984, kdy s Jaguarem XJS vyhráli Hans Heyer, Tom Walkinshaw a Win Percy.

Nepovedené Spa prožil Valentino Rossi. Legenda motocyklových závodů s továrním BMW M4 GT3 #46 několikrát chybovala. Nakonec Rossi svoji posádku připravil o šanci bojovat o vítězství čtyři a půl hodiny před cílem, kdy způsobil kolizi tří vozů. Jeho BMW pak ztratilo celé jedno kolo při opravách v boxech.