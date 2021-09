Ferrari nechce prozradit, jak velké zlepšení přinesla nová pohonná jednotka

Ferrari jezdilo (a Sainz stále jezdí) s hybridní části své pohonné jednotky z loňského roku. Z tohoto důvodu mohlo nasadit v průběhu sezóny vylepšení. Leclerc tak učinil v Soči a po penalizaci startoval z konce startovního pole.

Ferrari nechce prozradil, jak velké zlepšení nová pohonná jednotka přináší.

„Ne, nechci to vyčíslovat,“ odpověděl Binotto na otázku ohledně časového zisku.

„Je to krok vpřed, pokud jde o výkon, ale jak už řekli Charles a Laurent (Mekies, pozn. redakce), důležitější pro nás je, že jsme nasadili novou technologii co nejdříve. Určitě to pomůže získat zkušenosti pro rok 2022.“

„Ale teď jsem rád, že to Charles dostal a dostal to na zbytek sezony, což je také krok vpřed.“

Sainz by měl dostat novou pohonnou jednotku v nejbližších závodech. Také jeho ale čeká start z konce pole.

Sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies v sobotu po kvalifikaci uvedl, že tým je „spokojen" s poznatky z nové pohonné jednotky, ale „že to není žádná převratná změna.“