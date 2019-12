Ferrari nechápe, proč FIA naměřila rozdílné množství paliva v Leclercově vozu

Podle technické směrnice TD12-19 musí týmy od letošního roku dvě hodiny před závodem FIA nahlásit, jaké množství paliva se ve voze nachází. Jde samozřejmě o palivo, které pak jezdec spotřebuje při jízdě na startovní rošt, v zahřívacím kole, v závodě a v kole po závodě.

FIA provádí namátkové kontroly. Vůz zváží, vypustí palivo, znovu ho zváží a pak ještě jednou po napuštění paliva. Technický delegát FIA před startem závodu zjistil rozdíl 4,88 kg mezi tím, co Ferrari uvádělo a skutečným množstvím paliva.

Ferrari tím ale neporušilo technická pravidla. Palivový limit 110 kg byl dodržen. Z tohoto důvodu Ferrari dostalo „jen“ pokutu 50 tisíc euro a nedošlo k diskvalifikaci Leclerca.

Podle Ferrari není jasné, jak k rozdílu došlo. Možná se to ani nikdy nedozvíme.

FIA oznámila týmu problém v 16:22 místního času, což bylo 8 minut před otevřením boxové uličky. Nebylo tedy možné kontrolu zopakovat. Leclerc vyjel na trať a začal samozřejmě palivo spotřebovávat.

Podle Autosportu ale platí, že pokud vezmeme zbytkové množství paliva v Leclercově voze po závodě a přičteme k tomu palivo, které spotřeboval, tak dostaneme hodnotu, kterou Ferrari uvedlo.

„Není to poprvé, kdy nás kontrolovali,“ řekl Binoto. „V této sezóně jsem byli zkontrolováni nejméně desetkrát. Nebylo to poprvé a vždy bylo vše v pořádku. Nyní máme nesrovnalost, jejíž důvod neznáme.“

Verstappen na náhody nevěří

Jos Verstappen zastoupil svého syna a do Ferrari si rýpl. Nevěří, že šlo o pouhou chybu nebo omyl.

„Olave, víš, že to nebyl omyl,“ řekl Jos Verstappen Olavu Molovi v Ziggo Sport. „Nebudu o tom moc mluvit, protože ve formuli 1 je to nebezpečný problém. Nechci si spálit prsty, ale příští sezónu by měla být pravidla zpřísněna.“

Foto: Getty Images / Francois Nel