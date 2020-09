Ferrari nebodovalo ve druhém závodě v řadě

Minulý víkend v Belgii dokončili oba jezdci Scuderie závod daleko za bodovanými pozicemi, když se po celý víkend potýkali s rychlostí svého vozu.

Problémy Ferrari neopustily ani na domácí trati. Vettel v kvalifikaci letos poprvé vůbec nepostoupil z první části a Leclerc se dostal pouze do té druhé.

První rána pro Ferrari přišla už v úvodu závodu. V šestém kole Vettelovi vypověděly službu brzdy a čtyřnásobný mistr světa projel rovně úvodní šikanu.

„Je to nejhorší věc, naštěstí se ale stala na nejlepším místě. Když se to stane kdekoliv, není to pěkné. Úplně jsem ztratil tlak na pedálu a jel jsem rovně. V kolech předtím jsem se dostal do problémů, starali jsme se o brzdy, ale bylo to velmi špatné,“ řekl Vettel.

„Trápil jsem se. Na tvrdých pneumatikách jsem měl velmi špatný start a ztratil jsem pozice. Pak jsme se dostali do problémů, musel jsem chladit vůz a selhaly mi brzdy. Krátký závod.“

Leclercova nehoda zastavila závod, Monačan vzal vinu na sebe

Velkou nehodu měl v zatáčce Parabolica ve 24. kole druhý pilot Ferrari Charles Leclerc. Monačan dostal smyk v poslední zatáčce a ve vysoké rychlosti narazil do bariéry z pneumatik na vnější straně. Z vozu vystoupil nezraněn, oprava bariéry si ale vyžádala zastavení závodu. Leclerc po závodě přiznal, že za nehodu může jen on sám.

„Ztratil jsem kontrolu nad vozem. Je to moje chyba. Abych pravdu řekl, byl to velmi obtížný závod, pak jsem myslel, že jsme měli smůlu na safety car, ale měli jsme štěstí,“ popisuje Leclerc moment, kdy se díky dřívější zastávce posunul během safety caru výrazně vpřed pořadím.

„Na tvrdých pneumatikách jsem se velmi trápil. Snažil jsem se tlačit, ale v Parabolice jsem ztratil kontrolu a havaroval. Byla to moje chyba, před nehodou bylo řízení velmi obtížné, ale nevymlouvám se, byla to moje chyba.“