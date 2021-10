Ferrari, nebo McLaren? Souboj o třetí místo pokračuje, Ferrari může pomoci lepší motor

Ferrari získalo v Turecku o 10 bodů více než McLaren. Jeden jezdec z každého týmu startoval po výměně komponent pohonné jednotky z konce pole. V postupu polem byl lepší Sainz. Další body pak přidal Leclerc, který dojel čtvrtý. Norris byl v cíli sedmý.

Scuderia nasadila vylepšenou pohonnou jednotku. Hlavním cílem je vyzkoušet novou technologii pro příští rok, ale měla by pomoci i letos – jak moc, to neví ani u Ferrari.

„Prvním cílem motoru je zlepšit naše zkušenosti. Dává nám to malou výhodu, nechci ji vyčíslovat, protože záleží na trati,“ řekl opatrný Mattia Binotto, kterého cituje SoyMotor.com.

„Rozhodnutí vyměnit motor bych neměnil, byl to perfektní závod na to, abychom dostali penalizaci a vrátili se zpět. V dlouhé sezóně se na to musíte dívat z nadhledu,“ řekl Sainz. Podle něj může v dalších závodech lepší motor pomoci.

„Tento víkend jsme byli rychlejší než McLaren, v Rusku zase oni, takže po zbytek roku bude docházet k vzestupům a pádům. Možná, že na okruzích, kde jsme vpředu, budeme ještě o něco napřed. Dnes jsme získali o deset bodů více než oni.“