Ferrari navrhovalo zákaznické vozy jako řešení krize, Markovi se zamlouvá kopírování

Formule 1 před restartem sezóny diskutovala o tom, jak zmírnit dopady krize. Její důsledky postihly všechny týmy, ale pro některé mohly být smrtelné.

Nakonec se zjednodušeně a s trochou nadsázky řečeno dohodlo, že se bude v roce 2021 závodit s letošním vozem – vývoj je částečně zmrazen a velké změny byly odsunuty na rok 2022. Kromě toho došlo ke snížení rozpočtového stropu.

Mattia Binotto pro Autosport potvrdil, že Ferrari v diskusi navrhovalo jako jednu z možností zavedení zákaznických vozů. Scuderii se líbí model „satelitních týmů“, který můžeme vidět v MotoGP.

Ostatní týmy ale nápadem Ferrari nebyly nadšené, a tak se diskuse nikdy nedostaly dál než do podoby návrhu.

Otázka zákaznických vozů se vrátila nepřímo ještě jednou a to v souvislosti s diskusí okolo Racing Pointu. Nejedná se samozřejmě o zákaznický tým v tom smyslu, jak ho F1 chápe, ale v určitých ohledech se k němu blíží. Je to loňský mercedes.

McLaren proto nedávno vyjádřil obavy, že se z formule 1 může stát šampionát v kopírování. Podobně to vidí také některé další týmy, které chtějí vyjasnit, kam až je možné zajít v kopírování, nebo spíše, kam chceme, aby to zašlo.

Racing Point ale zafungoval (nebo by měl zafungovat) jako velmi účinná léčba nemoci zvané „zákaznické týmy“. Jen si to představte. Po kvalifikaci bychom měli v prvních třech řadách různě barevné mercedesy. V Maranellu ale zřejmě myslí dlouhodobě, nebo jim to vůbec nedošlo.

Ale nejsou jediní. Někteří další vracejí diskusi o zákaznických týmech právě skrz diskusi o Racing Pointu.

Marko je pro kopírování

Helmut Marko v rozhovoru pro Kronen Zeitung uvedl, že Red Bullu by vůbec nevadilo, pokud by FIA smetla vyšetřování Racing Pointu ze stolu. Není divu. Red Bull vlastní dva týmy a Markovi se velmi líbí představa, že udělají stejný scénář ve Faenze.

„Uděláme to s AlphaTauri a ušetříme ještě více peníze. Měli bychom téměř čtyři red bully,“ řekl Marko. V rozhovoru dále uvedl, že jediné, co se mu na růžovém mercedesu nezdá, je to, že jde o nový trik. Mělo by to být podle něj legální a transparentní...

„Pro týmy jako Renault nebo McLaren, které nemají tým B, je to problematické,“ připouští poradce Red Bullu.

Podobně to vidí také Toto Wolff. „S Racing Pointem vyděláváme slušené peníze,“ řekl pro Auto Motor und Sport. „Je to oboustranně výhodná situace. Ale existují také týmy, jako je Renault nebo McLaren, které takové spojenectví nemají. To v nich vyvolává dojem, že by mohli ztrácet.“

Wolff nevnímá počínání Racing Pointu jako něco nelegálního. Popisuje tento proces jako „geniální reverzní inženýrství“ a podle něj mají na stejný postup nárok také u Red Bullu (s AlphaTauri) a u Ferrari (s Alfou Romeo). Pokud to má však fungovat, musí na to být podle Wolffa připravené obě strany.

„Musíte zde najít dobrou rovnováhu a umožnit malým týmům, aby byly konkurenceschopné. Děláme to tím, že Racing Pointu poskytujeme aerodynamický tunel a hardware, jako je motor, převodovka a zavěšení.“

Vettel v AlphaTauri?

A protože jedna úvaha vyvolává další, tak v Německu už spekulují, že by Red Bull mohl do AlphaTauri posadit Sebastiana Vettela. Konkrétně s tím přišel Ralf Schumacher a některá média to dále rozvíjejí.