Ferrari nasadí vylepšení už tento víkend. Budeme čelit problémům a ne plakat, říká Camilleri

Ferrari vydalo v pondělí prohlášení, podle kterého už tento víkend nasadí „aerodynamický balíček naplánovaný pro maďarskou velkou cenu –nebo alespoň některé jeho části.“

Maranello neočekává, že balíček vyřeší všechny jeho problémy, ale doufá, že „může týmu umožnit, aby se posunul nahoru.“

Pro Ferrari to bude také příležitost provést unikátní test. Může odjet pořádnou porci kilometrů se dvěma různými balíky na stejné trati.

„Víme, že je třeba udělat spoustu práce,“ řekl CEO Ferrari Camilleri. „Tohle rozhodně nejsou pozice na startovním roštu, na kterých by měl být tým jako je Ferrari. Musíme okamžitě reagovat.“

„Je jasné, že se musíme zlepšit na všech frontách. Jediným řešením je reagovat a jsem potěšen okamžitou reakcí a prací, kterou Mattia a celý jeho tým provádějí na všech úrovních. Nejde jen o to, abychom na trať přinesli dnes to, co bylo naplánováno na zítra, ale také na urychlení programu vývoje pro nadcházející závody.“

„Tohle je odpověď sjednoceného týmu, který si vyhrne rukávy a čelí problémům, aniž by nad tím plakal. Jsme na začátku nového cyklu s dlouhodobým plánem. Jakékoliv překážky rozhodně nezmění náš zvolený kurz a mám důvěru v Mattia a tým při řešení našich nedostatků.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson