Ferrari nasadí v Bahrajnu do prvního tréninku Dina Beganovice

Týmy musí v prvních trénincích nasazovat mladé jezdce. Většinou to nechávaly na poslední chvíli, ale letos jsou pravidla přísnější a mladým jezdcům musí týmy poskytnout dvakrát více tréninků než předtím. Konkrétně musí do každého auta nasadit mladého jezdce dvakrát (celkem tedy čtyřikrát na tým). Někteří jezdci si ale tuto podmínku absolvují sami – pokud odjeli méně než 2 závody, tak je pravidla považují rovněž za mladé jezdce. Týká se to Antonelliho, Doohana, Bortoleta a Hadjara.

Ferrari dnes potvrdilo, že v Bahrajnu dá šanci Dinovi Beganovicovi. Členem Jezdecké akademie Ferrari je od roku 2022. Jednadvacetiletý Švéd vyhrál regionální formuli, poté přešel do F3 (šesté místo) a vloni na konci roku debutoval ve F2. Hned ve třetím ze čtyř závodů dojel na třetím místě. Letos závodí ve F2 za tým Hitech.

Na konci ledna Beganovich testoval starší vůz F1 v Barceloně společně s Leclercem a Hamiltonem.