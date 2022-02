Ferrari může být měsíce napřed, zamýšlí se Hamilton

Ferrari se podle Hamiltona vloni nemuselo soustředit na boj o titul. Dodejme, že mělo také více času v aerodynamickém tunelu a to kvůli horšímu umístění v šampionátu.

„Dalo by se předpokládat, že Ferrari možná ten vůz příliš nevyvíjelo a vše vložilo do letošního vozu,“ řekl Hamilton. „Znamená to tedy, že jsou o několik měsíců napřed? Počkejme a uvidíme.“

Ferrari v první den zajelo druhý nejrychlejší čas a nejvíce kol.

„Dnes ráno jsem přijel, procházel se po pit lane a viděl všechna ta různá auta. Myslím, že je to jedna z nejvzrušujících a nejzajímavějších sezón, do které jsme kdy vstoupili. Je zajímavé sledovat, jak se kdo projeví a jak si povedeme na startu prvního závodu. Je to opravdu vzrušující období.“

„Ale doufám, že tato pravidla přinesou to, co nám Ross před lety ukázal, pokud jde o těsnější závodění.“

Hamilton odmítl domněnku, že by se Mercedes mohl u svého vozu pro rok 2022 vydat špatným směrem vývoje, když byl loni zaměstnán bojem o titul.

Můj tým nedělá chyby

„Můj tým nedělá chyby,“ řekl. „Samozřejmě, že vždy existuje riziko, ale my chyby neděláme. V naší továrně máme velmi inteligentní lidi, věřím jim na sto procent. A ať už dnes začneme s čímkoli, ať už to bude dobré, nebo špatné, tak se přes to přeneseme. Vždy jsme měli skvělý plán rozvoje a skvělou pracovní sílu.“