Ferrari mělo lepší vůz, říká Horner. Pérez je podle něj v boji o titul

„Je v boji o tento šampionát stejně jako Max,“ řekl Horner. „Rozdíl mezi nimi je 15 bodů. To nic neznamená. Do konce šampionátu je ještě dlouhá cesta a vidíme, že Ferrari má velmi rychlé auto. Tento víkend měli na závodní trati lepší vůz než my. Díky skvělé týmové práci, skvělé práci jezdců, boxové zdi, dvojité zastávce, se nám je tady podařilo porazit.“

Body jezdců Red Bullu

„V nadcházejících závodech to nebude snadné. Jako tým musíme vždy optimalizovat náš výkon a na konci šampionátu to bude opravdu napínavé.“

Pérez byl po celý víkend lepší než Verstappen. I proto si podle Hornera výsledek zasloužil.

„Celý víkend na tom pracoval, bylo to zasloužené. Jeho tempo v in lapu a out lapu (kolo před zastávkou a kolo po zastávce, pozn. redakce) při přechodu z pneumatik do mokra na pneumatiky do přechodných podmínek bylo silné.“

„Odvádí skvělou práci. Podívejte se na jeho dosavadní výkony, v Džiddě získal úžasnou pole position. Časový odstup mezi ním a Maxem byl letos mnohem, mnohem těsnější.“

Marko chválí i stratégy

„Jsem hrdý na celý tým, ale především na naši hlavní stratégku Hannah (Hannah Schmitz, pozn. redakce),“ řekl Marko pro ORF.

„Samozřejmě i ona dostala spoustu informací z Milton Keynes, ale zachovala klid a počkala na správné rozhodnutí. To nám umožnilo nejen vyhrát, ale také dostat Maxe před Leclerca.“