Ferrari, McLaren i Mercedes chystají vylepšení. Každý v nich hledá něco jiného

Kdo vyhraje na Katalánském okruhu, ten může vyhrát všude. Kdysi tato věta zaznívala poměrně často. Okruh nedaleko Barcelony má totiž všechno. Je to taková malá maturita pro aerodynamiky týmů. Je to také závod, na který týmy přivážely první velké balíky vylepšení.

Dnes už tak úplně neplatí ani jedno. Vozy jsou složitější a choulostivější. Záleží na tom, jak přejíždí obrubníky (jak vidíme u Red Bull), jak dokáží zahřát pneumatiky, jak moc jsou citlivé na změny větru apod. Španělsko také už není prvním závodem evropské části sezóny a až na výjimky dnes týmy nasazují novinky spíše v celém průběhu sezóny.

V současné době jsou navíc týmy v trochu netradiční situaci. Kalendář v továrnách s trochou nadsázky ukazuje září. Plně se pracuje nejen na letošním voze ale týmy uspíšily vývoj vozu pro příští rok. Od Nového roku totiž bude možné vyvíjet vozy pro rok 2026 a týmy budou chtít na tento revoluční projekt věnovat co nejvíce kapacit.

Novinky ve Španělsku

Mercedes se v Kanadě odrazil ode dna a vyskočil hodně vysoko. Uvidíme, zda to byla jednorázová záležitost, nebo skutečně vyřešil své problémy. Nové přední křídlo, které poskytuje lepší aerodynamické vyvážení ale dává naději.

„Od Imoly jsme udělali správné kroky a nasadili díly na auto, které fungují, což je něco, s čím jsme se v posledních několika letech potýkali,“ řekl pro Motorsport.com Toto Wolff.

„Nyní se zdá, že přidáváme výkon každý víkend a máme také nové věci, které nasadíme v Barceloně, a které by nám měly pomoci. Doufám, že budeme pokračovat v této pozitivní trajektorii.“

Mercedes by měl ve Španělsku nasadit novou podlahu. Tu údajně chystá také Ferrari. Italové měli původně nasadit větší balík v Silverstonu, ale minimálně jeho část prý uspíšili.

Podle formu1a.uno chce Ferrari vyřešit svůj hlavní problém – zahřívání pneumatik v kvalifikaci. V Maranellu se přes zimu soustředili na to, aby jim pneumatiky v závodě vydržely, což se sice povedlo, ale vloni silné soboty jsou letos pro Scuderii slabinou.

Ferrari v Kanadě kvůli nižším teplotám a přilnavosti nemohlo dostat pneumatiky do správného okna. Oba jezdci vypadli už v Q2.

Pirelli před každým víkendem stanovuje minimální tlaky v pneumatikách – v Kanadě to bylo například 23,5 PSI u předních a 20,5 PSI u zadních. Jde ale o tlaky, když vůz stojí. Pokud se rozjede, tlaky se zvýší a to až o 10 PSI. Čím dříve je hodnoty dosaženo, tím dříve se pneumatika vnitřně zahřeje a začne správně fungovat.

Samozřejmě můžete mít už na startu tlak větší a dosáhnout požadované hodnoty rychleji, ale to zase ovlivní aerodynamickou rovnováhu a způsobí mírnou ztrátu přilnavosti.

Do hry vstupují teploty i charakteristika tratě. Ferrari moc nesedí tratě „stop and go". Problém má řešit vývoj a zvýšení aerodynamického zatížení.

McLaren potvrdil, že nechystá žádný větší balík, jako jsme to u něj v posledních 12 měsích párkrát viděli, ale spíše postupná drobná vylepšení.

„V konečném důsledku bychom v ideálním případě měli auto trochu zrychlit, a pak být ve stavu, abychom se mohli hnát za vítězstvím nezávisle na podmínkách na trati nebo na vlastnostech trati, protože musíme říct, že když jsme jeli na suchu, Mercedes byl rychlejší než my,“ řekl pro Autosport Andrea Stella. „Stále nejsme v pozici, kdy bychom mohli získat vítězství z přímého výkonu.“