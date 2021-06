Ferrari má vzestupy a pády, říká Norris. Spousta tratí jim bude vyhovovat více než nám

„Je to tu nich nahoru a dolů,“ cituje Norrise RacingNews365.com. „Není to tak, že by měli problémy v každém závodě. Spousta tratí jim bude vyhovovat více než nám.“

Ferrari a McLaren aktuálně bojují o třetí místo v šampionátu. Scuderia doslova vyhořela ve Francii. McLaren tam naopak získal slušnou porci bodů, a tak má zatím náskok.

„Stále trpí na rovinkách, ale podle GPS jsou jedni z nejlepších v zatáčkách. V mnoha zatáčkách jsou na tom jako Mercedes a Red Bull.“

„V současné době představují velkou hrozbu. Proto nic nepovažujeme za samozřejmost. Stále musíme auto vylepšovat, protože až se jim to podaří dát dohromady, mohou nás snadno předběhnout. Poletí, jakmile vyřeší své problémy v závodě.“

Norris byl třetí, ale souboje s Pérezem a Bottasem trochu vzdal. „Už v sobotu jsem věděl, s kým budu závodit, takže bylo celkem jednoduché je pustit. Zábava pramení z toho, že vím, že mám horší auto a jsem před nimi.“

„Také to, že si uvědomuji, jak byli rychlí, ukazuje, že jejich auto je lepší, ale v sobotu jsem se kvalifikoval lépe než jeden z nich. To ukazuje, že v kvalifikaci odvádíme dobrou práci.“