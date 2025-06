Ferrari má v Rakousku nasadit novou podlahu

Ferrari sice bojuje o druhé místo v šampionátu, ale letošní sezónu rozhodně nelze označit jako úspěšnou – zejména v kontextu očekávání, která byla vyšponována soubojem o titul do posledního závodu loňské sezóny. Účet italské stáje zatím není příliš lichotivý – tři pódia, žádné vítězství. Hamiltonovi se dokonce poprvé v kariéře nepodařilo v prvních deseti závodech sezóny získat žádné podium.

Mohou to změnit nové díly i lepší práce s nastavením? V Rakousku má Ferrari nasadit novou podlahu, ale teprve v pátek se dozvíme, zda se tak skutečně stane. Další díly pak mají následovat v Silverstonu – mělo by jít o nové zadní zavěšení.

Nejde o přímé zvýšení výkonu – v tom smyslu, že by nová podlaha generovala více přítlaku, ale spíše o možnost dostat vůz do správného provozního okna. Jde o konzervativní variantu, která by ale měla fungovat.

Podle webu The Race se jezdci Ferrari v uplynulých závodech potýkali s „lift and coast". Jde o situaci, kdy jezdec na rovince pouští nohu z plynového pedálu dříve, než by to normálně udělal. Tímto způsobem je možné například šetřit palivo. V Kanadě to mělo souviset s šetřením brzd, s nimiž měl tým problémy kvůli příliš agresivnímu nastavení na trati, která je notoricky známá svou náročností na teplotu brzd.

Ve Španělsku ale museli jezdci ubrat, aby příliš neopotřebovávali kluzné desky, což je něco, s čím má Ferrari problém – v Číně to dokonce vedlo k diskvalifikaci.

V tunelu je už jasno

Podle The Race a Autoracer je od poloviny června aerodynamický tunel Ferrari už plně využíván pro vůz 2026.

Mimochodem... pokud se nemýlíme, došlo v neděli k přepočítání parametrů pro CFD a aerodynamický tunel. V první polovině roku byly handicapy nastaveny podle pořadí v loňském Poháru konstruktérů, nyní se přepočítaly podle aktuálního pořadí – a Ferrari si v Kanadě pohoršilo z druhého na třetí místo.

Obecně se uvádí, že k přepočtu dochází na konci června (k poslednímu dni), ale v pravidlech ve skutečnosti žádné datum nenajdeme. Parametry se počítají pro aerodynamické testovací cykly, které trvají zhruba osm týdnů. K přepočtu má dojít na konci třetího cyklu, což mělo být 22. června – pokud nedošlo ke změně formou technické směrnice.

Podle pravidel začíná první cyklus 1. ledna a končí na konci 9. týdne (2. března). Druhý a třetí trvají přesně 8 týdnů.