Ferrari má v plánu boj o pole position

Oba jezdci Ferrari přiznávají, že pátek byl v Singapuru neobyčejně těžký. Charles Leclerc by však přesto rád bojoval o vítězství v kvalifikaci.

Charles Leclerc (3. /2.)

Monačan v prvním tréninku musel řešit problémy s brzdami, přesto však dokázal zajet třetí nejlepší čas. V druhém tréninku se umístil ještě lépe, opět ho ale trápily technické potíže, kvůli kterým strávil mnoho času v garáži.

„Co se rychlosti týče, byl to povedený den. Když se ale podíváme na najeté kilometry, bylo to hodně, hodně zlé. Měli jsme dost potíží a moc kol jsme neodkroužili. Ve třetím tréninku máme co dohánět.

Mít deficit v najetých kolech na městských tratích nikdy není dobré. Čím víc toho nakroužíte, tím rychleji jedete. Ale nebojím se.

Jsem si jistý, že ve třetím tréninku dovedeme jet čistě a něco dohnat. Co se rychlosti na jedno kolo týče, jsme silní. Otázkou zůstává závodní rychlost. Půjdeme po co nejlepším umístění. Budeme cílit na pole position a uvidíme, co dovedeme,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (6./1.)

Španělský pilot přiznal, že byl překvapen tím, jak drsně působila jízda na hrubém povrchu na singapurské trati.

„Měli jsme pár problémů. První trénink mě dost překvapil hrbolatostí trati. Celkově to bylo hodně drsné. Ve druhém tréninku jsme vůz vylepšili, ale i tak jsou tu oblasti, na které se musíme blíže podívat. Zdá se, že bitva na prvních šesti místech bude těsná.

Celkově jsem se ve druhém tréninku cítil lépe, byť to ještě nebylo takové, jak jsem si představoval. Abyste zajeli dobré kolo, musíte si věřit. Je potřeba poskládat všechny sektory ideálním způsobem. Je tu opravdu hodně zatáček. Zatím ještě nejsme v nejlepším rozpoložení,“ prohlásil Sainz.