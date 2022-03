Ferrari má podle Leclerca na víc

Charles Leclerc (2./2.)

Ve večerním tréninku Leclerc na nejrychlejšího Verstappena ztratil 0,087 sekundy. Zatím se tak potvrzují zvěsti, že nejrychlejšími vozy budou v začátku sezony disponovat týmy Red Bull a Ferrari.

„Nikdo zatím nejel na limitu svého vozu. Příjemné ale bylo, že nám dnešek nepřipravil žádná nehezká překvapení. Vypadá to, že bychom mohli být ve hře o přední příčky, což je pěkné.

Dodává nám to trochu optimismu. Každopádně před sebou ale máme ještě hodně práce. Snad se nám podaří bojovat o pole position,“ doufá Leclerc.

Carlos Sainz (3./3.)

Španělský závodník se v obou trénincích umístil hned za Leclercem. Z vozu má dobrý pocit, potýkal se však i s menšími problémy.

„První trénink byl dobrý, ve voze jsem se cítil dobře, oproti testování to byl velký pokrok. Ve druhém tréninku to už bohužel taková sláva nebyla, netrefili jsme správné nastavení a nedařilo se mi zajet čisté kolo. Musíme se na to podívat. Věřím, že se nám podaří vrátit se do formy z prvního tréninku a že budeme na kvalifikaci připraveni,“ nechal se slyšet Sainz.