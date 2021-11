Ferrari má po pátku co dohánět

Charles Leclerc (7./13.)

Leclerc si trať v Kataru pochvaluje. Zároveň si však uvědomuje, že se tým musí před kvalifikací o pořádný kus zlepšit.

„Okruh Losail se mi vážně líbí. Je skvělý. Vždy je zajímavé, když přijde něco nového a do kalendáře vstoupí nový závod. S oběma vozy jsme dnes nasbírali slušný počet kol. Snažili jsme se trati porozumět a získat co nejvíce dat.

Zaměříme se asi hlavně na kvalifikaci, protože závodní simulace nevypadaly zle. Klíčové pro nás bude najít kompromis pro první a poslední sektor, jelikož se tu pneumatiky kvůli vysokým teplotám snadno přehřívají,“ tuší Leclerc.

Carlos Sainz jr. (6./10.)

Španělský závodník byl v pátek rychlejší než Leclerc, s konečnými pozicemi ale nemohl být spokojen. Zároveň věří, že se Ferrari před kvalifikací zlepší.

„První den na neznámé trati je vždycky zajímavý a představuje výzvu. Je to naprosto nová zkušenost. Myslím, že okruh všechny překvapil svou rychlostí. Také v zatáčkách můžeme jet opravdu svižně. Znamená to, že o to více musíme pracovat na nastavení a musíme se adaptovat proměnlivým podmínkám.

Nejsme zrovna tam, kde jsme chtěli být, musíme přes noc zlepšit auto. Konkurence je tu opravdu velká. Věřím ale, že to zvládneme a zítra budeme výš,“ řekl Sainz optimisticky.