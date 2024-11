Ferrari má o mě opravdu zájem, tvrdí Čou, který by se mohl stát jeho náhradníkem

Kuan-jü Čou již po letošní sezoně v Sauberu pokračovat nebude. Přesto by Číňan mohl v F1 zůstat alespoň jako rezervní pilot.

Již několik týdnů je jisté, že Kuan-jü Čou po skončení probíhající sezony nebude pokračovat v Sauberu, což znamená, že si musí hledat nové angažmá.

Závodní sedačku v F1 prakticky jistě nezíská, ale přesto by první Číňan mohl v paddocku královny motorsportu zůstat. Hovoří se totiž o tom, že by mohl zamířit k Ferrari, kde by se mohl stát novým rezervním pilotem.

Nyní se k této možnosti vyjádřil i samotný Čou.

„Mluvíme s několika týmy a Ferrari je jedním z týmů, který se o mě opravdu zajímá," uvedl 25letý závodník, kterého cituje Autosport.

„V příštích týdnech budeme muset udělat nějaké rozhodnutí, ale je jasné, že se nejprve musíme podívat na možností, které máme. Co se mě týká, nechci se rozhodnout bez toho, aniž by bylo vše jasné. Až pak se teprve chci naplno zavázat k nějakému dalšímu projektu,“ vysvětlil stále ještě pilot Sauberu, pro kterého by rudé barvy Ferrari nebyly úplnou novinkou. V letech 2014 až 2018 byl totiž členem jezdecké akademie Scuderie.

Ještě předtím, než zahájí nové angažmá, čekají Čoua poslední dva závody se Sauberem, se kterým letos neprožívá dobrou sezonu.

Po 22 závodech na svém kontě nemá ani bod a navíc čínský pilot pravidelně zaostává za svým kolegou Valtterim Bottasem.

Naposledy v Las Vegas však tento letošní trend nepotvrdil, když po nasazení upgradů byl Čou tím konkurenceschopnějším pilotem Sauberu. Rodák ze Šhangaje to potvrdil jak v kvalifikaci, tak v závodě, který dokončil na 13. příčce, tedy o pět míst výš než Bottas.

„Myslím, že to byl náš nejlepší výkon od letní přestávky. Jsem opravdu rád, že technické novinky zafungovaly a že mi dal tým auto, se kterým jsem mohl ukázat, co umím. Moje sebedůvěra je zpět, s čímž jsem spokojen,“ nechal se slyšet Čou.