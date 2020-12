Ferrari má letos velmi špatné zastávky v boxech. Už ví proč

DHL už léta uděluje cenu pro nejlepší mechaniky. Pro hodnocení zastávek v boxech používá metodiku, která samozřejmě nemusí být ideální (vyberou se nejrychlejší zastávky od každého jezdce, seřadí se a prvních deset získá body dle stejného klíče, jako dostávají jezdci za závod). Ferrari je v této soutěži na osmém místě. Hůře jsou na tom jen u Racing Pointu a Haasu.

Na špatné zastávky ale ukazují také data samotného Ferrari. Podle nich bylo 22 % zastávek v boxech delších než 3,5 sekundy. Na nepovedenou zastávku v boxech doplatil v Sachíru Sebastian Vettel.

Průměrná zastávka Ferrari dnes trvá 2,73 sekundy. Scuderia odhalila důvod.

„Závit není dostatečně pevný, a tak se matice několikrát strhla,“ uvedl inženýr Ferrari Diego Ioverno. „Je to problém se spolehlivostí, na jehož opravě pro příští rok tvrdě pracujeme.“

Podle Ioverna mechanici ví, že podobný problém existuje, což pak ovlivňuje i jejich práci. Kromě toho jde o nový personál.

„Neexistuje žádný jiný sport, který by vyžadoval dokonalou synchronizaci více než dvaceti lidí. Proto jsou nejlepší týmy ty, které již několik let používají stejnou posádku. Kromě spolehlivosti tedy musíme na této oblasti také pracovat, a to jak prostřednictvím specifických tréninků, tak psychologických a fyzických tréninků, což bude během zimy v rámci přípravy na rok 2021 další prioritou.“