Ferrari letos poprvé nepostoupilo ani s jedním vozem do Q3

Zatímco Vettel mezi deset nejrychlejších letos v kvalifikaci nepostoupil celkově již počtvrté, Leclerc se do Q3 nedostal letos podruhé.

Už volné tréninky naznačovaly, že pro Ferrari bude obtížné dostat se ve Spa-Francorchamps do nejlepší desítky. Po sobotním tréninku se zdálo, že by dokonce Scuderia mohla mít problém postoupit z první části kvalifikace.

Leclerca od vyřazení z Q1 dělila necelá desetina sekundy a postoupil jako poslední. V Q1 jej dokonce porazil i pilot Williamsu George Russell, který ale na oba piloty nestačil v Q2 a odstartuje za oběma rudými vozy z patnácté pozice.

Výsledek je o to bolestivější, že minulý rok v Belgii získali piloti Ferrari první dvě pozice na startovním roštu.

„Je to velký krok zpět, takže se musíme pokusit zjistit hlavní problém. Není to dobrý den, ale tak to v tuto chvíli je. Musíme stále tvrdě pracovat,“ řekl Leclerc.

„Všichni v týmu musí držet hlavy nahoře, i když je to v takových dnech obtížné. Chápu také fanoušky doma, že jsou velmi zklamaní. Je to pochopitelné, jako jezdci se ale zítra pokusíme o co nejlepší závod, i když nemůžeme čekat žádné zázraky.“

Není to pro nás překvapení, říká Vettel

Ferrari v kvalifikaci porazilo pouze piloty týmů Williams, Alfa Romeo a Haas. Poslední dvě jmenované stáje přitom také odebírají pohonné jednotky Ferrari.

„Je to skutečný obrázek toho, čeho dnes auto tady bylo schopné. Samozřejmě jsme zkusili vše. Od včera večer jsme se také snažili situaci zlepšit. Myslím, že se to trochu podařilo. Nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale není to první závod a první kvalifikace, kdy toto řešíme,“ řekl Vettel.

„Není to překvapení. Třinácté místo není tak úžasné jako první. Dnes ráno se zdálo, že se ani nedostaneme do Q2 a povedlo se nám to s oběma vozy. Samozřejmě to není úspěch, je to ale vše, co jsme dnes mohli dělat.“