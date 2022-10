Ferrari Le Mans Hypercar! Je tu návrat po půl století (fotogalerie)

24 hodin Le Mans 1973. Tehdy naposledy legendární italská automobilka bojovala o celkový triumf na trati La Sarthe. Nyní se Ferrari po 50 letech vrací do nejvyšší třídy sportovních vozů. Nový speciál 499P postavený podle pravidel Le Mans Hypercar s hybridní pohonnou jednotkou nasadí značka se vzpínajícím se koněm ve znaku do kompletní sezony vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC 2023, jejímž vrcholem budou oslavy 100 let od prvního Le Mans. Největší závod světa se i s novým Ferrari uskuteční 10. a 11. června.