Ferrari: Koncept našeho vozu je v pořádku. Jen musíme najít správné nastavení

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur věří, že koncept vozu, který má italský tým k dispozici, může konkurovat Red Bullu. Jen je prý potřeba nalézt správné nastavení.

Ferrari nevstoupilo do nové sezony ideálně. Charles Leclerc kvůli technickým problémům odstoupil ze třetí příčky a pódium nakonec nevybojoval ani Carlos Sainz, který v závěrečné fázi závodu podlehl Fernandu Alonsovi z Astonu Martin.

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur je nicméně přesvědčen, že letošní vůz Scuderie není postaven na špatných základech.

„Nikdy jsem neviděl auto, které by se v kvalifikaci vyrovnalo jinému a zároveň by nebylo schopné proti němu závodit. Je to tedy otázka nastavení vozu – nikoliv jeho koncepce. Nemusíme ji měnit,“ citoval týmového principála Ferrari britský Autosport.

„Pokud bych měl situaci shrnout, řekl bych, že co se týče kvalifikačního tempa, jsme na tom dobře. Minimálně v Bahrajnu jsme se v kvalifikaci Red Bullu vyrovnali. To byl pozitivní bod,“ snažil se Vasseur najít klady na úvodním víkendu sezony.

Nic není prohrané

Vasseur ani po nepovedené úvodní velké ceně sezony, nepřestává věřit tomu, že jeho tým může letos Red Bullu konkurovat.

„Musíme být naprosto realističtí. Pokud se chceme zlepšit, musíme mít jasný přehled o situaci. Například spolehlivost není na takové úrovni, jakou potřebujeme,“ uvědomuje si Francouz.

„Nikdy není dobré začít s DNF (s výpadkem, pozn. red.). Už před testy jsem ale týmu řekl, že šampionát v Bahrajnu nekončí – bez ohledu na výsledek,“ prohlásil Vasseur.