Ferrari jsme podcenili, přiznává Hamilton

Hamilton v kvalifikaci obsadil druhou pozici, když na Leclerca ztratil čtvrt sekundy. Následně byl však penalizován poklesem o tři pozice za zdržování Kimiho Räikkönena v první části kvalifikace.

„Už od začátku jsme viděli drobnou ztrátu na ferrari. Mysleli jsme, že to bude těsnější, než bylo. Ukrojili nějaký čas ve třetím tréninku a pak v kvalifikaci. Rozhodně jsme podcenili, jak budou rychlí,“ řekl Hamilton.

„Na rovinkách nás opravdu převálcovali, mají o kousek více výkonu, který tady funguje opravdu dobře. Myslím, že přišli na to, jak vůz funguje ve středně rychlých a rychlých zatáčkách,“ myslí si vedoucí muž průběžného pořadí.

Hamilton byl po kvalifikaci penalizován za zdržování Räikkönena. Podle rádiové komunikace jej tým informoval při výjezdu z boxů v Q1 tým informoval o tom, že se k němu blíží oba vozy Alfy Romeo.

Poté dostal Hamilton zprávu o tom, jak blízko je mu Räikkönen. V tu chvíli Brit vyjel mimo závodní stopu a zpomalil. Ve třetí zatáčce pak přejel přes závodní stopu, než Räikkönen projel zatáčkou.

„Viděl jsem, že jeden z vozů projel. Brzdil jsem do třetí zatáčky a viděl jsem, že se jeden blíží. Znovu jsem se tedy rozjel, abych se pokusil mu uhnout, protože jsem se s ním nechtěl setkat v zatáčce. Nemyslím, že jsme se potkali zrovna v zatáčce, ale myslím, že jej to rozhodilo. Nebylo to ideální a nevěděl jsem, že se ten vůz blíží.“

Bottas ve druhé řadě

Díky Hamiltonově penalizaci si o jedno místo polepšil i jeho týmový kolega Valtteri Bottas, který tak odstartuje z třetí pozice. S ní ale Fin není příliš spokojen.

„Je to škoda, protože vůz se choval dobře a měli jsme rychlost. Jen to nedopadlo tak, jak bych chtěl. Byl tam i problém v komunikaci, bylo mi řečeno, že nemáme čas a zasekl jsem se za vozem před sebou, takže jsem byl příliš blízko, abych se zlepšil,“ řekl Bottas.

„Ukázalo se ale, že jsem měl nějakou mezeru, kterou jsem mohl využít. Očekávali jsme, že to bude s Ferrari velmi těsné, ale měli na nás náskok. Pole position dnes byla mimo dosah, na rovinkách jsou příliš rychlí.“

Foto: Getty Images / Lars Baron