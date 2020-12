Ferrari jezdce nepožírá, říká Sainz

Sebastian Vettel přišel do Ferrari a obě strany si dělaly velké naděje. Ty se i na začátku vztahu začaly naplňovat. Světlo na konci tunelu ale nakonec pohaslo. Pak přišel do týmu Charles Leclerc a situace se ještě zhoršila. Letos před startem sezóny bylo oznámeno, že Vettel u týmu končí.

„Ferrari není tým, který by jedl a požíral své jezdce,“ řekl Sainz pro Autosport.

„Pokud se podíváte na Vettelovu kariéru ... jaký jezdec by nechtěl strávit pět let ve Ferrari jako on? Já byl nejdéle v jednom týmu dva roky, takže pokud je Ferrari tým, který požírá jezdce, co jsou potom Renault, Toro Rosso a všichni ostatní?“

„Alonso také strávil pět let ve Ferrari. Nevypadá to jako tým, který požírá jezdce, ale jde spíše o cykly.“

„Samozřejmě chci mít cyklus ve Ferrari, vytvořit tam podobné prostředí jako v McLarenu. Už mám zkušenosti s vytvořením fungujícího celku a doufám, že budu mít podobný, stejný nebo lepší tým než ten, který jsem měl u McLarenu. Budu se snažit, abych ho měl.“

Sainz pochválil McLaren za to, že z něj udělal celkově lepšího a konzistentnějšího jezdce, což se odrazilo na jeho výkonu a přineslo mu šesté místo v šampionátu.

„Tým jako McLaren mi umožnil získat nejlepší verzi sebe sama jako jezdce. Jsem vylepšená verze toho, čím jsem byl v Toro Rosso a Renaultu. Zlepšil jsem se v závodech, ve startech, v kvalifikaci. Byl to nepřetržitý a pravděpodobně pokročilejší progres, než jsem čekal.“

„V McLarenu jsem se cítil pohodlněji než na jiných místech a stabilita dvouleté smlouvy mi umožnila zlepšit se jako jezdec a přizpůsobit se více autu, dosáhnout vyššího výkonu. Jsem velmi šťastný a velmi vděčný za ty dva roky.“